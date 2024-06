Conductores de plataforma de la empresa Uber y Didi se manifestaron esta mañana desde el Parque de las Estrellas hasta las oficinas de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT).



Los conductores piden a la dependencia que se les permita llevar y recoger pasaje en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara.

“Somos conductores de plataformas legales, ¿qué estamos pidiendo? Que nos dejen trabajar en los aeropuertos sobre todo en el de Guadalajara y que nos fundamenten cuáles son los requisitos para tener ese dichoso permiso o licencia el cual en la misma ley no lo contempla, estamos que la ley que nos están aplicando en el aeropuerto fue publicada hace más de dos décadas y Uber entró en Guadalajara en el 2013 no tiene nada que ver, no estaban contemplados, entonces nos quieren meter una ley que ni siquiera reconoce la existencia de las plataformas digitales”, comentó el chofer, César Castillo



Añadió que de alguna manera levantar la voz para decir no a los monopolios porque los únicos que están autorizados para operar en la terminal aérea son los taxistas del aeropuerto.



“Al final del día el mayor afectado es el propio usuario porque los que viajan a Guadalajara en las horas pico van a esperar hasta dos horas para un taxi y obviamente con una tarifa bastante cara”, agregó el chofer del Consejo de Conductores de Jalisco.

ESPECIAL.

