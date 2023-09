Más de 40 mil personas se esperan mañana en el Centro Histórico de Guadalajara para la ceremonia del Grito de Independencia, durante el concierto del grupo de rock Café Tacvba.

El Alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, explicó que el operativo para este viernes está coordinado por la Secretaría de Seguridad del Estado con el apoyo de la Policía de Guadalajara. “Estamos listos para recibir a los miles de visitantes que tendremos el día de mañana con el motivo de la tradicional ceremonia del Grito de Independencia”, dijo.

Detalló que habrá una verbena popular para lo que fueron entregados 150 permisos para establecimientos de distintos productos relativos con las fiestas patrias principalmente gastronómicos con la prohibición de que pudieran usar tanques de gas. Para el concierto del grupo de rock Café Tacvba prácticamente ya está listo el escenario que se ubicará en la Plaza Liberación.

“Yo estaré acompañando al Gobernador en el balcón principal para que él dé el Grito de Independencia”, precisó. Yo espero que cuando menos de 40 mil personas sobre todo para el concierto no sólo en la plaza de la Liberación sino en otra áreas. Estamos pensando instalar una pantalla en Plaza Guadalajara afuera de la Catedral Metropolitana para que las personas que ya no caben en la Plaza de la Liberación puedan disfrutar el concierto en esta pantalla”, precisó.

De acuerdo con la Policía Vial el cierre de vialidades iniciará a partir de las 16 horas de este viernes. “Yo quiero hacer una invitación para que las personas que nos acompañen puedan llegar sobre todo en transporte público, los horarios del Tren Eléctrico y del Sistema de Macrobús se van a extender hasta la una de la mañana, entonces lo mejor para llegar al Centro Histórico para celebrar las Fiestas Patrias es en transporte público”, precisó el alcalde, Pablo Lemus.

Además del Centro Histórico de Guadalajara habrá verbenas populares en otras colonias como la Hermosa Provincia, Chapalita, Oblatos y San Andrés. “Son lugares donde se hacen fiestas muy tranquilas, sin embargo, vamos a tener fuerza policiaca para proteger a la ciudadanía en estos lugares”, indicó.

Finalmente el alcalde recomendó a los asistentes al Centro Histórico y a otras plazas a no llevar objetos que pongan en riesgo la integridad de las personas. “Lo que pedimos es que no traigan nada que puedan poner en riesgo a otra personas, es decir fuegos artificiales están prohibidos, todo lo que pudiera causar un riesgo adicional como son bastones, paraguas les pedimos no traerlos porque pueden ocasionar algún accidente que no queremos porque sí habrá puntos de inspección de las diversas fuerzas policiacas”, concluyó.

FS