Cansado de trabajar toda la semana, Jesús Alvarado llegó a su casa con el objetivo de cenar temprano e irse a dormir. Sin embargo, su vecino tenía la música a todo volumen. “El problema es que se la pasa así hasta la madrugada. En varias ocasiones le he comentado, pero lo sigue haciendo”, lamenta Andrés Cruz, habitante de San Andrés, en Guadalajara.

El ruido es el principal conflicto entre los vecinos en la metrópoli, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Revela que más de la mitad de los ciudadanos (51.5%) ha experimentado algún tipo de conflicto con otro habitante en Guadalajara, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá y Zapopan.

Los golpes con martillo, el uso del taladro, la música alta o las fiestas son las principales molestias para la población.

En Guadalajara se aplica la llamada “Ley antirruido”, que establece los decibeles permitidos para cada zona y sus horarios. Una de las sanciones más altas fue impuesta en junio de 2021, con una multa de 44 mil pesos a un vecino de la colonia Santa Eduwiges. Por su parte, la primera multa por ruido en Zapopan fue en mayo de 2022, al sancionar con dos mil 886 pesos a la propietaria de una casa en la colonia Arboledas, por exceder la cantidad de decibeles.

Sobre la encuesta, el segundo motivo de conflicto fue la basura. Y en tercer sitio, los problemas de estacionamiento.

Milagros Rodríguez, de la colonia Jardines del Bosque, opina que uno de los conflictos es por el mal uso de los Puntos Limpios. “Hay problemas en el parque Guatemala, en la glorieta Chapalita y en la colonia Americana. Que la gente aprenda a utilizarlos”.

Quienes deben acatar la ley son vecinos, comercios establecidos, pequeñas, medianas y grandes empresas, industria y servicios públicos o privados. Las sanciones van desde un arresto hasta una multa por dos mil 800 pesos, como mínimo, y hasta 48 mil pesos.

La norma

Decibeles permitidos para cada una de las zonas y sus horarios

Residencial

De 06:00 a 22:00 horas: 55 decibeles.

De 22:00 a 06:00 horas: 50 decibeles.

Industriales y comerciales

De 06:00 a 22:00 horas: 68 decibeles.

De 22:00 a 6:00 horas: 65 decibeles.

Escuelas

Durante el recreo: 55 decibeles.

Ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento

Durante cuatro horas: 100 decibeles.

Metrópoli

Los principales motivos de enfrentamiento entre colonos

Ruido.

Basura.

Estacionamiento.

Problemas con animales domésticos.

Chismes o malos entendidos.

Fuente: Inegi.

Vecinos y comercios deben respetar los decibeles permitidos por la ley. EL INFORMADOR/Archivo

Mayoría de conflictos por ruido terminan en diálogo

Pese al ruido que su vecino ha causado durante algunas madrugadas, en la colonia San Andrés de Guadalajara, Jesús Alvarado dijo que eligió no reportar el incidente porque no quiso que el conflicto se hiciera más grande. “Fui a hablar con él y sí cambió un poco. Lo vuelve a hacer a veces pero ya no con tanta frecuencia”, compartió Jesús.

En los conflictos por ruido, la consecuencia más común fue el diálogo o la plática para el 52.5% de las personas. Para el 28.1% de la gente, la consecuencia del conflicto fueron insultos o groserías. Y en el 25.6% de los casos, el resultado fueron gritos, principalmente, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) en el primer trimestre de 2023. Se puede tener más de un tipo de consecuencia.

La reacción pacífica va al alza, ya que indica un aumento de 5.6 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del 2022.

Los habitantes del municipio de Guadalajara pueden reportar posibles casos de contaminación auditiva en sus colonias. Según la página del Ayuntamiento, los inspectores tienen un periodo de 24 a 36 horas para atender la denuncia.

“En el caso de las quejas por ruido en casa habitación recibidas mediante Ciudapp, éstas serán derivadas a la Comisaría de la Policía de Guadalajara y procederán conforme a sus atribuciones, de acuerdo al Reglamento de Justicia Cívica del Municipio de Guadalajara”.

También puedes reportar en los Centros de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) y un facilitador citará a tus vecinos para encontrar una solución amistosa a la problemática.

Quienes deben acatar la ley son vecinos, comercios establecidos, pequeñas, medianas y grandes empresas, industria y servicios públicos o privados, así como responsables de realizar actividades en la vía pública.

Las sanciones a las que se pueden hacer acreedores los infractores van desde un arresto hasta una multa por dos mil 800 pesos, como mínimo, y hasta 48 mil pesos.

CLAVES

Afecta la calidad de vida de colonos

Daños. La NOM-081-SEMARNAT-1994 subraya que la emisión de ruido proveniente de las fuentes fijas altera el bienestar del ser humano y el daño que le produce, con motivo de la exposición, depende de la magnitud y del número, por unidad de tiempo, de los desplazamientos temporales del umbral de audición. Por ello, resulta necesario establecer los límites máximos permisibles de emisión de este contaminante.

Fuente. La fuente fija es toda instalación establecida en un sólo lugar que tenga como finalidad desarrollar actividades industriales, comerciales, de servicios o actividades que generen o puedan generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Se considera como un elemento o un conjunto de elementos capaces de producir ruido que es emitido hacia el exterior al través de las colindancias del predio por el aire y por el suelo. Además, puede encontrarse bajo la responsabilidad de una sola persona física o moral.

Aparato. El Sonómetro es el aparato normalizado que comprende un micrófono, un amplificador, redes de ponderación y un indicador de nivel, que se utiliza para la medida de los niveles de ruido según especificaciones determinadas.

Además de los conflictos por el ruido, a lo largo de la ciudad se reportan problemas con la basura. EL INFORMADOR/A. Camacho

FRICCIONES URBANAS

La basura, otra causa de malestar

Milagros Rodríguez, habitante de la colonia Jardines del Bosque, contó que el parque de la calle Constelación regularmente está muy sucio.

“Es por los indigentes que luego agarran el espacio para vivir ahí o en el canal... es tremendo. Tienen de todo: cartones, ropa, sobras de comida... hasta muebles de plástico. Todos los días hay jardineros, excepto los fines de semana, pero no se dan abasto. El Ayuntamiento junta toda la basura de los parques en un sitio y pasa después por ella... pero se tardan, se hacen cerros de basura. Luego los vecinos, malamente, van y dejan ahí la basura de sus casas y se hace peor el asunto. Eso no es culpa de los jardineros, hacen lo que pueden”.

Añadió que, además, en el Punto Limpio del parque Guatemala siempre hay bolsas de basura afuera de los contenedores aunque estos no estén llenos.

“Creo que los culpables son los negocios de la zona... Me enoja bastante porque no sólo deberían pagar un servicio de recolección, si no que ni siquiera se molestan en poner las bolsas en los contenedores y afecta a esa parte del parque”.

TELÓN DE FONDO

Impulsan trabajo comunitario ante las faltas

La Dirección de Justicia Cívica de Guadalajara informó de la aplicación de medidas reeducativas entre los infractores que cometen faltas administrativas, como parte del Modelo de Justicia Cívica implementado en la capital de Jalisco.

“Una de dichas medidas reeducativas es el trabajo comunitario en favor de la ciudad, siendo que en lo que va 2023 se han llevado a cabo varias jornadas de trabajo comunitario, con la participación de mil 198 personas infractoras.

Paola Franco Mendoza, Directora de Justicia Cívica, explicó que este trabajo comunitario se realiza en coordinación con dependencias tapatías como la Policía Municipal, Superintendencia del Centro Histórico y Servicios Públicos Municipales, y consiste en acciones como plantación de arbolado y limpieza general en espacios públicos. “Es lo que queremos, una ciudad limpia. Por ello, la gran mayoría de los que tiran basura, que ya que llegan arrestados a Justicia Cívica, son los que llevan a cabo este tipo de trabajo como una medida reeducativa para que se concienticen, para que se evite llevar a cabo esta conducta”, abundó. Entre las faltas administrativas que son posibles de conmutarse a través del trabajo comunitario también está el generar ruido, tirar basura y consumir bebidas embriagantes en la vía pública, entre otras.