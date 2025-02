Ubicada en el corazón del Centro Histórico de Guadalajara, la cantina Los Famosos Equipales ha sido testigo de más de un siglo de historia. Fundada el 8 de febrero de 1920 por Carmen Mancilla, este emblemático establecimiento no sólo ha sido punto de reunión de generaciones de tapatíos, sino también un símbolo de la cultura y la identidad jalisciense.

María Luisa Partida, actual propietaria y tercera generación al frente del negocio, comparte en entrevista con EL INFORMADOR el orgullo que siente por la trascendencia del lugar.

“Es un honor que sea reconocida como punto medular del Centro Histórico de Guadalajara y parte de la cultura de la ciudad. Sí estamos muy conscientes de ello, por eso en los festejos de los 105 años estamos incluyendo a escritores jaliscienses de renombre”, señala Partida.

Para conmemorar 105 años de historia, la cantina ha preparado una serie de actividades que abarcan la literatura, música y convivencia.

“Esta semana es de festejos. Arrancamos con la presentación del libro ‘Historia Mínima: El Tequila’, un tema muy alusivo a Guadalajara. También, tendremos música en vivo, incluyendo la presentación del artista ‘100 Voces’, además de la voz gemela de José Alfredo Jiménez, y la participación de la Tuna de la Universidad de Guadalajara. Cerraremos con mariachi el sábado”, detalla.

Los grandes desafíos

La historia de Los Famosos Equipales no ha estado exenta de desafíos. En sus más de 100 años de existencia, el negocio ha enfrentado diversas crisis, siendo una de las más recientes la pandemia de COVID-19.

“Definitivamente fue un tremendo caos para todos los bares que no podían abrir. Gracias a que teníamos la licencia de restaurante, pudimos seguir operando, aunque sin vender alcohol y con las mesas distribuidas con sana distancia. Pero la gente tampoco quería salir de sus casas, así que fue muy difícil. En aquel entonces, mi hermana estaba al frente y le costó mucho trabajo enfrentar esa situación”, recuerda Partida.

Sin embargo, el mayor reto llegó en 2022, cuando el techo del establecimiento colapsó, obligando al cierre temporal del negocio. Aunque muchos temieron que esta icónica cantina no volvería a abrir sus puertas, la respuesta de la comunidad fue clave para su recuperación.

La caída del techo fue un golpe duro para el negocio, pero también un detonante de solidaridad. A iniciativa del entonces alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, se lanzó la campaña “Los Borrachos Samaritanos”, con la que empresarios y ciudadanos unieron esfuerzos para restaurar la cantina.

“El negocio no se cerró por la pandemia, sino porque el techo estaba en muy malas condiciones. Si influyeron las obras de la Línea 3 del Tren Ligero; la vibración afectó los cimientos”, explica Partida.

Gracias a las donaciones y al apoyo de diversas personas, la cantina reabrió en julio de 2023, y en octubre de 2024 se inauguró una plaza en honor a quienes contribuyeron a su restauración.

Un trago de historia

En el marco del 105 aniversario de la cantina Los Famosos Equipales, el historiador y escritor José María Muriá hoy presentó su más reciente libro, “Historia Mínima: El Tequila”, una obra que revisa la evolución de la icónica bebida mexicana y su expansión global.

En charla con esta casa editorial Muriá indicó que: “Es un tema que yo ya había dado por muerto. Empecé a escribir sobre el tequila en 1975, pero ya lo había dejado. Sin embargo, en el Colegio de México, donde estudié y me doctoré, me pidieron un libro sobre el tema para su colección ‘Historias Mínimas’, que es de difusión, no de investigación. Me sorprendió que una institución tan seria me lo solicitara, pero decidí aceptar y reunir mis textos previos. Así nació este libro, que ha tenido bastante éxito, dicen”.

El historiador indicó que el libro no es sólo un repaso histórico, sino una radiografía de la evolución del tequila desde sus orígenes hasta la actualidad. “Es una visión de cómo surge el tequila, de qué región proviene, cómo evolucionaron los sitios importantes en su historia. Se reporta toda la evolución de la industria hasta llegar a la actualidad, con las últimas cifras de exportación, que son brutales”, finalizó.

Presencia de figuras del deporte y el entretenimiento

Desde su fundación, Los Famosos Equipales ha sido un punto de encuentro para locales y visitantes, incluyendo figuras del ámbito artístico y deportivo.

“Cuando mi papá estaba al frente, nos visitó Agustín Lara, así como jugadores de las Chivas. Por eso también se le conoce a este lugar como el Santuario de las Chivas. Han venido muchos grupos musicales y artistas a grabar aquí sus videos; por ejemplo, Nodal con Alejandro Fernández. También se han presentado libros y se filmaron episodios de una serie de Pedro Fernández”, relata la propietaria.

Para quienes aún no han visitado la cantina, Partida recomienda probar las bebidas de la casa, que forman parte de su identidad.

“La bebida estrella es ‘Nalga Alegre’, pero también tenemos ‘El Charly’ y, por supuesto, el tradicional tequila, acompañado de comida local y un ambiente familiar. Aunque en sus inicios sólo entraban hombres, siempre ha sido un lugar de convivencia para la gente del barrio de la Capilla, del Santuario y de toda Guadalajara”, concluye.

