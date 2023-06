A pesar de la llovizna de este jueves, en la Plaza de la Colonia Miravalle, en Guadalajara, se llevó a cabo el evento “Ven y Lucha por tu Barrio”, evento gratuito con lucha libre y diferentes actividades, organizado en conjunto por el Ayuntamiento, la Comisaria de Seguridad Ciudadana, Construcción de Comunidad, en colaboración con la Arena Coliseo, Arena Jalisco, Arena Roberto Paz y Arena GDL.

Entre las actividades que hubo desde las 16:00 horas estuvieron pinta caritas, elaboración de pulseras para niños, elaboración de galletas y royal icing (glaseado blanco) y juegos gigantes.

Juan Pablo Hernández González, comisario de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, destacó este evento “Ven y Lucha por tu Barrio” para la reconstrucción del tejido social en diferentes colonias de Guadalajara.

“Este programa Lucha por tu Barrio lo vamos a tener en muchas partes del municipio para llevar un poco de diversión y fomentar el deporte con la ciudadanía, es un evento especial para que vayan niñas, niños, jóvenes, e igual manera en este tipo de eventos, hacemos exhibición con el escuadrón canino, para que observen algo de lo que hacemos en la Policía de Guadalajara y estar con las área de prevención del delito, en las que ofrecemos programas a la comunidad, tenemos buena aceptación, la gente está contenta, lo importante es mantener ocupados a nuestro jóvenes y niños a través del deporte”, comentó.

Ian Richard Hodgkinson mejor conocido en la lucha libre como “Vampiro Canandiense” a través de su asociación civil Ángeles Guardianes se sumó a la iniciativa, para él es importante que la sociedad a través de los luchadores crean en la vinculación con las autoridades.

“Creo que es importante que la gente vea personajes de la televisión con el Gobierno Municipal, con la Policía, que todo es real, no nada más por imagen o que vengo solamente a dar una plática, es que sepan que realmente estamos unidos, es importante que el público a veces cree más en gente como nosotros, por lo que tienen acceso, están abiertos al dialogo y es muy importante. Es un honor que tengan esa imagen”, destacó.

Yasiel García Serafín uno de los niños que participó en la actividad con el escuadrón canino se mostró emocionado.

“Pensé que el perro me iba a morder, estaba algo nervioso, los policías me dijeron que no pasaba nada y me calmé. Me parecieron muy bien los eventos y la Lucha Libre tiene mucha acción y es divertida”, explicó.

Erika Patricia Dimas madre de familia de Miravalle señaló que es bueno el acercamiento con la juventud a través de la Lucha Libre y el deporte.

“Pienso que son muy atractivas para las nuevas generaciones, que vean el deporte y no se vayan por el vicio u otras actividades, muchos vecinos aquí hay apoyándonos, viene la gente a motivarse por los eventos del Gobierno de Guadalajara”.