Con el objetivo de solventar las deficiencias estructurales que enfrenta el estacionamiento de Plaza Liberación, este martes fue anunciada una inversión de 105 millones de pesos en busca de rehabilitar el estacionamiento subterráneo ubicado por debajo de la Plaza Liberación, en el Centro de Guadalajara.

El recurso se invertirá en dos etapas: 50 millones de pesos en la primera y 55 millones más en la segunda. Los daños presentes al día de hoy, recordó, ocasionan que cada que se realice un evento sobre la plaza deban de apuntalarse las estructuras para evitar que se venga abajo por el peso de las personas asistentes.

Dijo, la rehabilitación es urgente y necesaria debido a que este estacionamiento representa un área importante para las oficinas gubernamentales, los comercios y para las y los visitantes del Centro Histórico. “El problema está generando derivado de las filtraciones que se tienen tanto en las fuentes como en las jardineras, esto empezó a corroer el acero y empezó a dejar partes expuestas. Lo que se pretende es reforzar toda la infraestructura principal desde sus cimientos a cada uno de los niveles, complementado con extractores de aire. Son nueve mil 500 metros cuadrados por piso, así que se imaginarán el tamaño de la intervención”, explicó el secretario de Obra Pública, David Zamora Bueno.

Según lo establecido en el proyecto, la obra tendrá como alcances el refuerzo estructural de los sótanos 1 y 2, instalación de sistema de ventilación, sistema de detección de incendios, sustitución de las instalaciones eléctricas, señalamientos, pintura e iluminación y la rehabilitación de rampas. En su parte superior se hará el retiro del adoquín, se impermeabilizará y se renivelará la plancha; se colocarán rejillas pluviales perimetrales y registros; rehabilitarán e impermeabilizarán fuentes y se rehabilitarán de la misma forma los jardines, indicó el proyecto en el cual participa también el Colegio de Ingenieros del Estado.

“Esto es muy importante, porque la renovación del Centro Histórico, la renovación que va a iniciar el Gobierno de Jalisco, le dará certidumbre a todas las personas que están en la Plaza Liberación cuando hay grandes eventos, porque también hay que decir que la Plaza Liberación se seguirá utilizando durante la intervención, es decir, la ceremonia del Grito (de Independencia), las festividades por la Navidad se van a seguir celebrando en la Plaza Liberación”, destacó por su parte el Alcalde de Guadalajara, quien añadió, una vez que esté listo, el estacionamiento estará “al nivel que cualquier centro comercial”.

Las intervenciones se harán en dos etapas para no interferir con la operación del estacionamiento, es decir, no se cerrarán las instalaciones “para no afectar la economía del Centro de Guadalajara”, añadieron las autoridades.

