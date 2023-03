Autoridades de Guadalajara inauguraron el Corredor Gastronómico Torres Bodet, como parte de las actividades integradas dentro del programa de “Acompañar la Ausencia”. Pretende ayudar a familiares víctimas de la desaparición forzada con una oportunidad laboral que les permita permanecer en sus búsquedas.

En donde ya se había dedicado un mural a los desaparecidos, ahora también emerge un proyecto de emprendimiento impulsado por el Gobierno y el DIF de Guadalajara para que las familias que fueron víctimas de desaparición forzada puedan continuar sosteniendo sus vidas por medio del trabajo.

“En una mesa, me acuerdo que le dijimos (al presidente Pablo Lemus) que no queríamos que nos dieran, queríamos que nos ayudarán a trabajar para llevar alimento a nuestra familia, para que todas las abuelitas o mamás que se quedaron sin el sustento de su persona desaparecida pudieran realizar una labor en la cual también pudieran estar al pendiente de lo que hacemos: búsquedas, acudir a la Fiscalía, ir al Semefo… y que en un trabajo normal no es posible”.

Pablo Lemus, tras cortar el listón al lado de todas las emprendedoras, envió un mensaje a las beneficiarias y a los colectivos para que se acerquen, pues tienen “las orejas muy largas y el corazón abierto” para apoyar a las familias, mencionó además que el proyecto pretende extenderse.

“Es una inversión de alrededor de 500 mil pesos, con la cual estamos beneficiando a las primeras 25 familias. Es un proyecto muy bonito el programa de Acompañar la Ausencia, que tiene distintos rubros, atención psicológica, jurídica, de trámites, pero hacía falta la parte de emprendimiento que nos solicitaban, es decir ellos, ellas principalmente, necesitaban la independencia económica y horarios flexibles para poder seguir buscando a sus seres queridos. Este programa nace a un costado del Teatro Jaime Torres Bodet que además guarda cercanía con la glorieta de los niños héroes o la glorieta de las y los desaparecidos y esperamos que sea todo un éxito”.

Afirma que, para consolidar el proyecto, primero se les dio a las beneficiarias un apoyo a fondo perdido de 10 mil pesos para los puestos y luego un crédito de cinco mil pesos para, sin intereses, pagar a tres años para instalar sus negocios, pretende integrar el corredor a las diversas actividades de remodelación y jalar las atracciones del paseo Chapultepec.

PARA SABER

Consta de 10 puestos para la venta de alimentos; se encuentra ubicado a un costado del Teatro Jaime Torres Bodet y operará de lunes a sábado de 9:00 a 18:00 horas.

Consta de 10 espacios comerciales, donde se ofrecen alimentos como gorditas, ensaladas, biónicos, café, donas, tacos y aguas frescas, entre otros.

Se puede pagar con efectivo o tarjeta.