Las papelerías del centro de la ciudad de Guadalajara registran escasez de algunos artículos como libretas profesionales de raya, cuadro grande y cuadro chico, algunas presentaciones de colores, entre otros.

“Ahora las marcas ya no importan, la gente lo que quiere es encontrar el producto, ya la marca paso a segundo término, van a volver a surtir a lo mejor fuera de tiempo”, explicó Jesús González, gerente de la papelería Azpeitia.

En otras papelerías explicaron que también registran escasez de artículos.

“El cuaderno es el que ha estado escaso, es variado algunos papás piden un color en especial y los colores se acaban entonces tienen que forrar los cuadernos con lo que hay”, añadió Manuel Gallardo, representante de la Papelería Oportunidades.

De acuerdo con los comerciantes este año los útiles escolares se incrementaron entre un 5 y 10 por ciento en comparación al año pasado.

Los comerciantes también recomendaron a los padres de familia realizar sus compras con anticipación y no esperar días antes de que regresen a la escuela.

“Seguramente el fin de semana nos vamos a ver muy favorecido como el fin de semana pasado, pero este será el doble porque los niños entran el lunes entonces habrá mucha afluencia de gente”, dijo Jesús González, gerente de la papelería Azpeitia.

Los padres de familia lamentaron que no se encuentre todo los útiles escolares.

“Yo no encontré todo me faltó silicón delgado, hay puro grueso, no compré toda la lista porque unos los voy a reciclar”, dijo Lupita que vino de Chapala

“Los precios me parecieron bien, no me pidieron muchas cosas pero no encontré un cuaderno de cuadro” dijo Jesús Peña.

“Me faltó silicón y un rompecabezas de madera, los precios están casi igual”, dijo Alicia Jiménez quien tendrá que comprar para una niña de kínder.

En un uniforme y útiles escolares, Alicia Jiménez gastará más de mil 500 pesos y 3 mil pesos de colegiatura.

Otro padre de familia informó que gastará alrededor de 600 pesos en los útiles escolares para su hijo de sexto de primaria.

“Todo sube cada año es lo mismo, por eso venimos al centro porque se me hace una buena opción”, explicó José Galván.

