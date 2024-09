Miles de tapatíos se reunieron ayer para la celebración de los 20 años de la Vía RecreActiva de Guadalajara, realizando rodadas, exhibiciones, mesas de diálogo, carreras, entre otras actividades.

El paseo creció en número de rutas y en seguridad, aspectos que destacan las familias Barrera, Magaña y Rico. “Cada vez más gente se anima a venir con los niños”, comentaron Alfredo Barrera y Rocío López.

Arni Magaña acentuó que cada vez hay más rutas que permiten a los usuarios elegir la de su preferencia. “Antes nada más era la que está aquí por Juárez… ahorita ya está la que va a Zapopan, otra para Loma Dorada en Tonalá, otra del lado de la Univa, por Patria, y luego también está la de López Mateos”.

Virginio Rico y María del Carmen Solís reconocieron que, gracias a que hay más seguridad, pueden acompañar a sus nietos. “El niño no quiso traer su bici… quiere caminar con los abuelos; pero la niña va en patines. Todo está bien”.

Francisco Ramírez Salcido, alcalde interino de Guadalajara, subrayó: “Un reconocimiento especial a sus fundadores, asociaciones y activistas, pero sobre todo a ustedes, la ciudadanía”. Y Pablo Lemus, presidente municipal de Guadalajara con licencia y gobernador electo de Jalisco, recordó los inicios de un proyecto que transformó la ciudad. “Debemos llevar estos modelos a más municipios”. Ayer participó en la vía junto con el alcalde interino Francisco Ramírez.

Mejora seguridad y aumentan usuarios en la Vía RecreActiva

Ayer concluyeron las celebraciones del vigésimo aniversario de la Vía RecreActiva en Guadalajara con la quinta etapa de la carrera “Corramos la Meta”, que inició en los Arcos de Vallarta, en la Glorieta Minerva. También hubo una exhibición del globo aerostático de la Feria Internacional de León, una misa oficiada por el cardenal en la Catedral de Guadalajara, y actividades deportivas y artísticas en los parques Revolución, San Jacinto y 18 de marzo.

Miles de personas salieron ayer a caminar o circular en bicicleta, patineta y patín eléctrico por los 31 kilómetros que componen este espacio público. Muchos de ellos son usuarios recurrentes de la Vía RecreActiva, que desde su inauguración el 12 de septiembre de 2004, han utilizado estas vialidades habilitadas para peatones. Hoy, acuden con sus hijos, nietos y amigos para disfrutar de la ciudad y hacer ejercicio.

Un ejemplo es la familia Barrera, quienes desde hace 20 años salen los domingos, en bicicleta o caminando, para recorrer la Avenida Juárez hasta la Glorieta Minerva. Los hijos mayores acompañan a los padres en algunas ocasiones, pero Fernando, de 13 años, siempre va con sus papás por la Vía RecreActiva.

“Desde hace 20 años hay más seguridad y más gente. Cada vez más personas se animan a venir con los niños. Al principio había mucha menos gente, pero ahora se ve muchísima más. Hay más bicicletas eléctricas, bicicletas normales, patines… (La Vía) une a la familia. Para muchos, es el único día de descanso, y pueden venir con toda la familia, desde los más pequeños hasta los mayores”, comentaron Alfredo Barrera y Rocío López.

También destacaron que cada vez hay más oficiales de la Policía de Guadalajara, así como voluntarios que ayudan a detener la circulación vehicular y permiten el paso a los usuarios de la Vía RecreActiva. Para los Barrera, esta es la mejor opción para ejercitarse y alejarse del uso excesivo del celular.

“Te despejas, despejas la mente un rato en la bicicleta y no te la pasas pegado al teléfono o a los videojuegos. Hace falta, sobre todo a los niños, salir de la casa y de la rutina. Aquí te despejas, te da el aire, ves otros ambientes, más gente, y con música, pues es más agradable y relajante”, agregó Rocío.

La familia Magaña también decidió salir ayer para aprovechar la celebración del Día Municipal de la Torta Ahogada en Guadalajara. Arni Magaña, el padre, quien utiliza la Vía desde hace 20 años, destacó que cada vez hay más rutas que permiten a los usuarios elegir su preferida.

Grupos de amigos se reúnen para disfrutar de un día de recreación. EL INFORMADOR/ O. González

“Antes sólo estaba la de Juárez, pero ahora también está la que va hasta Zapopan, otra hacia Loma Dorada, una más por la Univa, en Patria, y también la de López Mateos, que va hacia Las Rosas y la Expo. Hoy venimos toda la familia para disfrutar de las tortas ahogadas. Casi siempre andamos en bicicleta, pero hoy quisimos venir caminando porque queríamos disfrutar de las tortas”, agregó.

Arni mencionó que le gustaría que la Vía RecreActiva concluyera a las 17:00 horas para aprovechar todo el día y poder visitar más rutas y lugares. A pesar de esto, celebró que el Ayuntamiento de Guadalajara promueva este tipo de actividades.

“Se me hace una actividad muy sana. También he visitado la vía recreativa de Morelia, ya que me gustan las vías recreativas. Esta se me hace muy padre, especialmente cuando está nublado. Por lo general, andamos en bicicleta, pero hoy decidimos caminar”, señaló.

Por su parte, Virginio Rico y María del Carmen Solís reconocieron que, gracias a la mayor seguridad en la Vía, ahora pueden acompañar a sus nietos en bicicleta o patines. “Hoy salimos con los nietos. El niño no quiso traer su bici, quiere caminar con los abuelos, pero la niña sí, ella va en patines. Está bien, así se divierten un rato”, comentaron.

La pareja ha utilizado la Vía RecreActiva desde su inauguración, caminando o en bicicleta con sus hijos, y ahora acompañan a sus nietos, de siete y 12 años, para fomentar el ejercicio, ya que muchas veces no tienen tiempo entre semana o en la escuela.

“Es muy tranquilo, eso es lo bueno. Hace 20 años fue una excelente idea abrir la Vía, y ahora, con más rutas seguras, es mucho mejor. Los policías y los jóvenes que están en las esquinas hacen un buen trabajo. Creo que son suficientes y están muy al pendiente para que todos nos sintamos seguros”, concluyó Virginio.

Según información del Gobierno de Guadalajara, más de 100 mil personas utilizan la Vía RecreActiva cada semana. “Un reconocimiento especial a sus fundadores, asociaciones y activistas, pero sobre todo a ustedes, la ciudadanía. Ningún proyecto en el mundo puede tener éxito si no se involucra y se pone por delante a la ciudadanía. Hoy en día no podemos imaginar a Guadalajara sin su Vía RecreActiva. Es el pretexto perfecto para el encuentro familiar y para inculcar buenos hábitos en nuestros niños, niñas y jóvenes”, expresó Juan Francisco Ramírez Salcido, presidente municipal interino de Guadalajara.

Ciudadanos celebraron el vigésimo aniversario de la Vía RecreActiva, disfrutando de una mañana llena de actividades y ejercicio. EL INFORMADOR/ A. Navarro

CT