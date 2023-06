Ante los hechos de violencia en la región de Los Altos Norte de Jalisco, el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega solicitó mayor presencia militar.

Esta mañana se localizaron tres cadáveres calcinados en la carretera de Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, y también hubo otras dos víctimas en hechos violentos la noche del sábado, además de que se suman los bloqueos que hubo en la autopista Aguascalientes – León y el robo de tres camionetas de lujo.

“He sabido que la presencia de la delincuencia organizada está enquistada en casi todos los municipios de nuestro estado, hay puntos más críticos como se dice más calientes y esta es una zona que así se presenta, no tengo conocimiento de amenazas o de riesgo que este pasando algún sacerdote en esta zona tal vez porque no me corresponde directamente, le toca directamente al Obispo de San Juan de los Lagos y tampoco él nos ha compartido nada en este sentido, nada especial”, dijo.

El purpurado solicitó mayor presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), para prevenir y bajar índices delictivos.

“Sabemos que corresponde a las tres instancias de Gobierno, de manera muy especial al Gobierno Federal, yo no conozco sus estrategias, criterios para asignar o designar de miembros de seguridad en tal región, si esperaríamos nosotros que haya prevención en aquellos puntos más álgidos o más riesgosos”, manifestó.

Sobre los precandidatos de Morena que empiezan a renunciar de sus cargos públicos para comenzar a proyectarse como opciones en las elecciones del 2024, detalló que son normales, ya que el partido político ha regido sus propias reglas.

“Yo pienso que el proceso de selección del candidato de Morena ya hace tiempo que comenzó de acuerdo a sus tiempos, y criterios, a las reglas que dan y ha comenzado el momento de los que tengan que renunciar, y hay algunos que no pueden por cuestiones de que fueron electos por la mayoría, tienen que pedir permiso, puede el Secretario de Gobernación, Secretario de Relaciones Exteriores son cargos que el mismo presidente les dio y es dentro de los criterios y que ellos como movimiento se dan”, detalló.

En la misa de este mediodía en la catedral metropolitana el cardenal José Francisco Robles Ortega pidió por la salud del Papa Francisco quien por primera ocasión en su pontificado no celebró públicamente el ángelus, esto por una operación el pasado miércoles por una hernia abdominal.