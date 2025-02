Esta mañana Verónica Delgadillo, presidenta municipal de Guadalajara, inauguró los trabajos del foro “Guadalajara, ni un paso atrás en transparencia y combate a la corrupción”, con el cual se busca fortalecer la rendición de cuentas en el municipio, en el marco de la consulta pública anunciada por el gobernador Pablo Lemus, a fin de presentar una iniciativa ante el Congreso de Jalisco en materia de transparencia en el servicio público.

El foro nace a raíz de la eliminación de siete órganos de acceso a la información y datos personales, reforma impulsada por Morena y aliados que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en diciembre pasado.

Ante la desaparición del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (Itei), este ejercicio busca reunir las voces de académicos, expertos, funcionarios públicos y de la ciudadanía en la conformación de un nuevo organismo que garantice la transparencia en el estado , además de seguir fortaleciendo este derecho en Guadalajara.

Ana Robles, regidora en el Ayuntamiento de Guadalajara y organizadora de este foro, no descartó que los resultados obtenidos ayuden a construir un sistema de transparencia metropolitano, mientras que la alcaldesa tapatía recordó Jalisco fue pionero en la creación de una ley de acceso a la información en México, y que se ha ido perfeccionando a lo largo de los años.

Ante la amenaza a la democracia que significa la desaparición de los organismos autónomos , sólo con estos ejercicios de participación ciudadana se empodera a la sociedad y se fortalece la democracia, señaló Delgadillo García.

“Esa sociedad activa, crítica, que demanda y exige información, protección de datos personales y libre acceso a la información pública es la sociedad que permitió que se pudiera construir la primera ley de transparencia en el país hace más o menos 23 años […]. Hay nuevas dinámicas nacionales e internacionales. Hay nuevas dinámicas también de las tecnologías de la información. Lo que no podemos ser es sólo expectantes de estas dinámicas y no tomar parte. Creo que ante esta oportunidad que tenemos podemos seguir dando pasos hacia adelante y no darle la espalda a la transparencia, porque eso sería un retroceso”, detalló.

Mónica Magaña, presidenta de la mesa directiva del Congreso de Jalisco, en tanto, afirmó que desde el recinto legislativo se atenderán las voces recabadas en este foro para conformar instituciones sólidas que garanticen el derecho de acceso a la información y combate a la corrupción. “La transparencia es la herramienta fundamental para recuperar la confianza de la ciudadanía y construir instituciones más eficientes, más eficaces y más cercanas”, comentó.

Por último, la secretaria estatal de Planeación, Cynthia Cantero Pacheco, adelantó que a partir de la siguiente semana comenzarán los trabajos de la consulta pública en la entidad. Se instalarán foros públicos que construirán la iniciativa que se presentará en el congreso local en mayo.

“No tengo duda de que Jalisco tiene toda la capacidad de desarrollar un sistema fuerte, a pesar de los cambios de cómo vamos afrontar que las personas continúen contando con la garantía del derecho de acceder a la información […]. Necesitamos de todos los ayuntamientos, de todos los órganos autónomos, de todas las dependencias, organismos descentralizados, del poder legislativo; que es donde se va aprobar finalmente este nuevo sistema y nueva manera de cómo garantizar estos derechos y de cómo garantizar la transparencia en nuestro estado”, concluyó la funcionaria pública.

