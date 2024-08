Mientras a nivel estatal se ha estancado la regulación de grúas pirata, el Gobierno Federal ha dado un paso adelante para poner en orden este servicio en todo el país. Se trata del anuncio de la implementación de placas metálicas para la identificación de grúas, por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Con esta medida, la SICT busca combatir la operación irregular de grúas pirata y garantizar que todas cumplan con los requisitos de seguridad establecidos por la ley. Las placas permitirán identificar fácilmente a las grúas autorizadas para operar en el territorio nacional, específicamente en las carreteras federales, contribuyendo así a la transparencia y seguridad en el transporte de carga y otros servicios relacionados.

Enrique Dueñas, presidente de la Asociación Nacional de Grúas (AGRÚAS), mencionó que la falta de regulación provocaba que la misma autoridad federal no pudiera sancionar a los operadores irregulares debido a la ausencia de un registro formal.

“Es un tema pendiente desde hace dos décadas. Hasta ahora, esta administración federal ha mostrado la sensibilidad de identificar las grúas que pueden realizar el servicio de arrastre y salvamento y, además, sancionar a las que no están autorizadas. Antes, una grúa irregular, al no estar registrada, no podía ser sancionada por la autoridad. Ahora, si es una grúa autorizada, existe un mecanismo para que pueda ser sancionada”, explicó Dueñas.

La implementación de las placas metálicas por parte de la dependencia federal forma parte de las reformas impulsadas para fortalecer el marco regulatorio del autotransporte federal y garantizar la adecuada identificación de los vehículos, así como el cumplimiento de las normativas vigentes.

A nivel estatal, en cambio, las autoridades han quedado rezagadas en la implementación de medidas que regulen a los vehículos irregulares, los cuales a menudo cobran precios excesivos e incluso extorsionan, en complicidad con policías viales, según afirmó el empresario de grúas.

“Después de una supuesta regularización, que creemos fue simplemente una simulación para recaudar fondos, todavía tenemos muchas grúas irregulares operando. No sólo operan, sino que la misma autoridad las llama para que presten el servicio”, añadió Dueñas.

Enrique Dueñas solicitó la retirada de las grúas que operan ilegalmente en las ciudades del estado, especialmente en la Zona Metropolitana de Guadalajara. Asimismo, exigió que las autoridades cumplan y hagan cumplir la ley vigente para evitar perjuicios a los usuarios.

La SICT también anunció la implementación de tecnologías de la información, como el sistema SIRSE, que permite monitorear de manera remota la prestación de servicios en estricto apego a la ley, con el fin de evitar malas prácticas y actos ilícitos.

Estos son los modelos de placas que portarán las grúas a nivel nacional. ESPECIAL

Así va la regularización en el país

El sistema SIRSE está avanzando al menos entre el 70% y 80%, mientras que sus peticiones ante el Gobierno del estado no han avanzado.

En las carreteras, hay intereses económicos que permiten la proliferación de grúas pirata que cobran cantidades excesivas por sus servicios a los usuarios.

Dueñas insistió en que las grúas pirata que operan en Jalisco cobran de forma excesiva a los usuarios en complicidad con autoridades locales.

De acuerdo con AGRÚAS, en todo el país estiman que haya 3 mil 500 grúas que operan en las carreteras federales de México.