Gobierno estatal y colectivos acuerdan impulsar iniciativa por una Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas

Como parte de los acuerdos alcanzados este día tras la reunión que sostuvo el Gobierno de Jalisco con familias y colectivos de búsqueda, este miércoles se acordó la presentación de la iniciativa, ante el Congreso del Estado, para que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas se convierta en una Fiscalía Especializada en materia de Personas Desaparecidas que opere de manera autónoma.

Para ello, explicó el jefe de Gabinete del Gobierno del Estado, Alberto Esquer, se procederá a redactar la iniciativa, en consenso, por parte de las familias y los colectivos de búsqueda que participan en estas mesas, en busca de que todas y todos estén de acuerdo en lo que se deberá plasmar en ella y lo que deberá contener.

Después de ello, se estaría presentando ante las y los diputados del Congreso de Jalisco para que sea valorada y votada, y que en caso de su aprobación, quede posteriormente plasmado en la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco.

Para esto, dijo, no hay un plazo estimado. “Yo creo que la tendríamos que sacar conforme a los procesos legales correspondientes”, dijo Esquer Gutiérrez.

De aprobarse tal iniciativa, la persona titular deberá ser aprobada a partir de una convocatoria, tal como acordó el Gobierno de Jalisco con los colectivos y las familias que buscan. Mientras esto ocurre, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas seguirá operando bajo las direcciones de Blanca Trujillo Cuevas, quien se desempeñó como la fiscal de este órgano en la administración estatal pasada.

La iniciativa estaría modificando los artículos 35 y 53 de la Constitución del Estado de Jalisco, a fin de acogerse al artículo 68 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada Personas.

Los colectivos han insistido en la transformación de la Fiscalía Especial en una Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas para brindarle independencia y poder de actuación sin reservas, pues, han considerado, mientras esto no ocurra se seguirá ocultando información relevante de los casos de desaparición a las familias, además de que “de esta forma se evitarían actos de corrupción”.

Al respecto, Héctor Flores, del colectivo de búsqueda Luz de Esperanza, y uno de los principales impulsores de esta iniciativa, celebró la apertura del Gobierno Estatal para que esta propuesta avance.

“Es un hecho que el Gobierno del Estado va a apoyar esta iniciativa. Vamos a trabajar en conjunto. Nosotros incluso entregamos hoy un previo de la iniciativa que ya teníamos trabajada, para que la Fiscalía, por fin, ya sea especializada como lo marca la ley general. Se va a quedar mientras la maestra, lo que no es estar repitiendo procesos, sino que ya que se cree la Fiscalía mediante convocatoria abierta se pueda elegir al próximo o a la próxima fiscal”, manifestó Héctor Flores.

Dijo, espera que esto pueda ser rápido, pues se sabe de ocasiones en las cuales el Congreso ha aprobado “por vía rápida” otras iniciativas.

“Si hay voluntad política esto se puede solucionar hasta en 15 días. Vimos cómo la legislatura pasada aprobó en 'fast track' la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas, entonces si hay una voluntad, en menos de 15 días en ocasiones los diputados hacen magia, lo pueden sacar rapidísimo”, añadió.

Por su parte, Indira Navarro, del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, aplaudió la apertura que ha tenido la administración estatal para escucharles y lograr un consenso que incida en esta problemática que afecta a Jalisco.

“Sí nos ha estado brindando el apoyo, nos ha estado escuchando. Quedan algunos acuerdos en los cuales no habíamos tenido oportunidad antes... Hablamos del presupuesto y queda ratificado también el comisionado de Búsqueda, que era lo que estábamos peleando también. Hay otras situaciones en las que no llegamos a ese acuerdo. Pero sí quedamos con buen sabor de boca y esperamos ya nada más a febrero para que se ratifiquen algunos cargos”, dijo por su parte Indira Navarro.

Ratifican al Comisionado de Búsqueda, Víctor Hugo Ávila Barrientos

Como parte del resto de acuerdos tomados este día de la mano de las familias y colectivos que buscan a sus seres queridos, de la mano de las dependencias y órganos en la materia, y del Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, este miércoles se acordó la ratificación de Víctor Hugo Ávila Barrientos como Comisionado de Búsqueda de Personas en el Estado de Jalisco.

También se apoyará la propuesta de que las familias de personas desaparecidas sean consideradas “población vulnerable”, tal como lo son las infancias, las víctimas de violencia y las personas adultas mayores, entre otras.

Se acordó además una reunión mensual con las familias y colectivos de búsqueda, en la cual estará presente el gobernador del Estado como un compromiso establecido con este sector, además de las representaciones de las dependencias y órganos responsables de esta materia. La siguiente reunión se llevará a cabo en el mes de febrero.

Quedaron pendientes dos acuerdos, tratándose de la definición de la titularidad del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado, y los cuales no se lograron, según explicó el jefe de gabinete, Alberto Esquer, porque no se logró un consenso entre las familias y colectivos, aunque no se informó quiénes fueron quienes se negaron, por ejemplo, a ratificar a Gustavo Quezada Esparza como titular del IJCF.

Para ello estará interviniendo el Comité de Participación Social, con el objetivo de escuchar todas las familias y colectivos y validar la decisión a partir de los perfiles propuestos por las familias. La próxima semana deberá presentarse una propuesta de metodología, para en un plazo de un mes y antes de la siguiente reunión, confirmar los nombramientos.

Por último, tras la reunión de este día se acordó un aumento de 300 millones de pesos a lo ya etiquetado en la Ley de Egresos del Estado de Jalisco para la atención y búsqueda de personas desaparecidas, sin contemplar los recursos que se destinarán a tecnología.

¿Qué dice el artículo 68 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada Personas, Desaparición Cometida por Particulares?

Establece que la Fiscalía y las Fiscalías y Procuradurías Locales deben contar con Fiscalías Especializadas para la investigación y persecución de los delitos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, las que deberán coordinarse y dar impulso permanente a la búsqueda de Personas Desaparecidas. (Párrafo reformado DOF 20-05-2021).

Además, indica que las Fiscalías Especializadas a que se refiere el primer párrafo de este artículo deben contar con los recursos humanos, financieros, materiales y técnicos especializados y multidisciplinarios y una unidad de análisis de contexto que se requieran para su efectiva operación, entre los que deberá contar con personal sustantivo ministerial, policial, pericial y de apoyo psicosocial.

