Giran 4 órdenes de aprehensión más por caso de ex delegado de Fiscalía

Cuatro personas más son investigadas por su presunta vinculación con el caso del ex delegado en Puerto Vallarta de la Fiscalía del Estado, quien fue detenido la semana pasada por incurrir presuntamente en abuso de autoridad y falsificación de documentos, informó el fiscal, Gerardo Octavio Solís.

"Este ex funcionario se encuentra vinculado (a proceso) y a disposición del juez, no solamente va él sino también ex servidores públicos del juzgado correspondiente y también algunos civiles". Sobre estas personas ya se giraron órdenes de aprehensión.

El pasado 14 de abril, la Fiscalía detuvo a Francisco de Jesús "N", quien se presume que cometió una serie de ilícitos relacionados con un presunto incumplimiento de contrato de una empresa de telecomunicaciones en el Estado de México.

El ex delegado emitió órdenes de aprehensión en Puerto Vallarta por este asunto "sin tener jurisdicción ni competencia en el estado de Jalisco", explicó el fiscal. Además, expidió para dicho fin falsificaciones de documentos oficiales y privados, sellos y firmas.

Aclaró que las cuatro personas investigadas son los civiles que presentaron la denuncia en Jalisco, pese a ser un juicio mercantil radicado en otra entidad, y un secretario que actuó por ministerio de ley como juez cuando ocurrieron los hechos.

"Él tendrá la manera de explicar por qué resolvió de esa manera, bajo qué razones y circunstancias y su juez tendrá que resolver la responsabilidad que le pudiera corresponder por los hechos mencionados".

