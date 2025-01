Si a tu teléfono llega un mensaje de texto con la leyenda: “¡Solicitud aprobada! ¡Tu préstamo ha sido liberado a tu cuenta! Confirma para retirar ahora mismo”, cuidado. Es una estrategia para robar tus datos y, eventualmente, tu dinero.

La Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco alerta a la ciudadanía porque ha detectado que se trata de una práctica recurrente en la que los ciberdelincuentes ofrecen créditos preautorizados falsos.

De acuerdo con el secretario Juan Pablo Hernández, las “ofertas” de estos créditos preaprobados suelen tener como gancho “muy buenas condiciones” para enganchar a la víctima: tasas de interés bajas o plazos de pago adecuados.

Regularmente, los mensajes vienen acompañados de un enlace a una página desconocida y se advierte sobre la posibilidad del robo de información. Pero si de todas formas decide ingresar a este link, le solicitarán datos personales como números telefónicos de otras personas, claves de tarjetas y un depósito como “garantía” para autorizar el préstamo.

A partir de ahí, vienen las llamadas: “Les hablan de un interés muy bajo, prácticamente nulo y, cuando la gente cae, ese depósito llega a las cuentas de criminales. Y están hablando todo el día, a todas horas. Les está generando un ingreso de 40 o 50 mil pesos diarios”, advirtió el funcionario.

El año pasado, en Jalisco hubo más de 11 mil casos de fraudes y 500 denuncias de extorsión, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con cifras hasta el mes de noviembre.

La principal recomendación para evitar caer en estos fraudes es no ingresar a ningún enlace enviado por mensaje de texto, no proporcionar datos personales, no realizar depósitos bancarios y bloquear y denunciar como spam el contacto de origen.

Con mayor énfasis, la Policía del Estado recomienda no compartir datos de familiares, comunicarse al banco para verificar que sí existe esa oferta y denunciar el número de inmediato a la línea 089.

“La gente debe confiar en sus autoridades. Que reporte esos números. La manera más efectiva de prevenirlo y erradicarlo es que la gente no caiga en estos trucos, que confíe y denuncie de manera inmediata para que se pueda atender la situación y evitar el robo”.

Andrés de Poza, ingeniero experto en ciberseguridad, sugirió establecer lineamientos más estrictos para obtener números telefónicos y celulares, pues “en la actualidad no se puede trazar la pertenencia de los números de teléfono de prepago, ya que no van vinculados a los datos de ninguna persona. Es cierto que las empresas de telecomunicaciones tienen recursos para identificar estos números para uso fraudulento, pero es difícil y complejo realizar un verdadero trazado por parte de las autoridades policiales”.

El pasado martes, la dependencia desmanteló un call center clandestino en la zona de Medrano, en Guadalajara, sitio donde se realizaban prácticas de extorsión y fraudes telefónicos, y cuyo personal fue contratado bajo engaños a través de Facebook.

Por eso, Jalisco buscará coordinación con Estados Unidos para capacitar a su Policía Cibernética y que también apoye en la prevención de fraudes.