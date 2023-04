La creación de una alianza electoral de cara a los comicios de 2024 es, para el senador Miguel Ángel Mancera, una urgencia a considerar si los partidos desean posicionarse con miras a evitar nuevamente el triunfo de Morena.

Lo anterior fue externado por el senador en la sesión extraordinaria del Foro Plural, la organización política en pro de debatir y fijar posturas en conjunto sobre diversas problemáticas de la sociedad.

Ahí el senador indicó que dicha alianza, la cual se espera sea conformada por los partidos PAN, PRI y PRD, debería ser conformada antes del mes de octubre, previo al inicio de los procesos electorales del año próximo, con el objetivo de que la ciudadanía, empiece a ver que se trata de una realidad, y que sus integrantes están realmente comprometidos en formar una oposición y un proyecto de gobierno.

El senador coincidió con varios de los integrantes del foro en que existen al menos cuatro figuras como Beatriz Paredes, Lili Tellez, Gustavo Hoyos o él mismo, sin embargo, indicó que por ahora no es primordial elegir la figura que represente a la alianza como candidato a la presidencia de México, sino que se dé la confianza, mediante la misma que se podrá romper con el presidencialismo que quiere imponer la fuerza actual en el poder.

Si bien en diversas ocasiones el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, ha insistido en que no se necesita de una coalición, pues el partido es lo suficientemente fuerte, Miguel Ángel Mancera aseguró que “en la política nada está escrito”, e insistió en que el partido debería considerar sumarse para asegurar un triunfo sobre Morena, pues, como por ejemplo, en el caso de Jalisco, en cualquier momento podría adelantarse.

“En cualquier momento se puede sumar una fuerza política más. Yo veo que Movimeinto Ciudadano con Dante Delgado tiene un expertise muy importante que no se debe desperdiciar, y estoy convecido de que en su momento estará construyendo por el País, puede ser una fuerza mucho más intensa todavía”, señaló Mancera Espinosa.

También refirió que esta podría ser una gran oportunidad para México y la fuerza política que llegue a conformarse, pues hasta ahora no ha existido un gobierno de coalición en el país, aunque existen 12 estados que ya gobiernan bajo esta figura, como Baja California, Chihuahua y Durango, además de la mayoría de países de Latinoamérica y Sudamérica.

“Es normal que en la contienda electoral todos ofrezcan un gobierno de coalición pero a mí que me digan donde está la estructura de gobierno de coalición y cuáles son los compromisos que por escrito se establecieron con la ciudadanía. Esa es la diferencia de lo que estamos proponiendo: el gobierno de coalición desde una visión constitucional y base legal”, sostuvo.

Mancera, también ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, recibió preguntas y comentarios de integrantes del Foro Plural, como el ex Gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, quien le solicitó mayores detalles respecto a los convenios que propone firmar para consolidar el gobierno de coalición.

Al respecto, Salvador Cosío Gaona, miembro del Foro Plural Jalisco, insistió en que la alianza debe confirmarse a la brevedad, pues, si bien los tres partidos son fuertes, en conjunto pueden explotarse aún más sus fortalezas y las relaciones que tienen con los distintos sectores.

Además, señaló, quienes la integren deben sentirse orgullosos de ser parte de ella y presumirla como una sola fuerza política, pues esa seguridad debe transmitirse a su electorado.

“Los compromisos que establezcan como alianza deben ser cumplibles, que no le ofrezcan a la ciudadanía cosas que no podrán ser cumplibles, que los compromisos realmente que reflejen lo que las personas reclaman, lo que necesitan”, expresó.

Esta sesión extraordinaria del Foro Plural se llevó a cabo en la Cámara de Comercio con la participación de titulares e integrantes del PRI, PAN y PRD, entre quienes se encontraron por ejemplo el ex gobernador Emilio González, el ex alcalde Fernando Garza y el ex fiscal, Eduardo Almaguer, entre otros, así como analistas y académicos que conforman la organización.

La coordinadora del Foro, ex diputada Cecilia Carreón Chávez, expresó son tiempos difíciles, y dado que se tiene de frente una elección atípica en México, es urgente que los partidos políticos se unan para enfrentar al gobierno de Morena y sus aliados, “ningún partido puede por sí solo ganarle a la manipulación y a la compra de conciencias de Morena, exigimos una alianza de todos”, enfatizó.

Afirmó también que en la oposición se cuenta con más y mejores opciones que en el actual gobierno.

El ex fiscal, Eduardo Almaguer le habló que es fundamental que los partidos y sus dirigencias se despojen de algunos de sus intereses para que puedan atender y escuchar el llamado de la sociedad, siendo que la mayor traición que se le ha hecho al pueblo de México es dejarlo en las manos del crimen organizado.

Juan Alonso Niño Cota mostró interés en que en el contexto del gobierno de coalición se identifique y detalle cuál es el proyecto de nación después de que el actual gobierno destruyó las reformas estructurales del ex presidente Enrique Peña Nieto y se perdió el rumbo en prácticamente todos los aspectos de gobierno.

La dirigente del PAN Jalisco, Diana González, aseguró que están muy adelantadas las pláticas para conformar la alianza tanto a nivel federal como estatal porque están convencidos de que les puede ir mejor gobernando en coalición al PRI, PAN, y PRD. Dijo además, que no se van a esperar a que un cuarto partido esté o no de acuerdo en sumarse y que a final de cuentas se hará la alianza en pro de México y de los jaliscienses.