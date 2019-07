Firman convenio para la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero

Al encabezar la mesa de presentación de avances de la Línea 3 del Tren Ligero el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador firmó, junto con el Gobernador de Jalisco Enrique Alfaro, un acuerdo para respaldar la construcción de la Línea 4 del Tren Ligero que conectaría el Área Metropolitana de Guadalajara con el municipio de Tlajomulco.

“Se está suscribiendo un acuerdo para elaborar el proyecto ejecutivo de la Línea 4, Tlajomulco a Guadalajara"

En su gira de trabajo por Jalisco, el Mandatario federal detalló que “se está suscribiendo un acuerdo para elaborar el proyecto ejecutivo de la Línea 4, Tlajomulco a Guadalajara, otra línea que se va a construir, es un compromiso que hicimos en campaña, digo hicimos porque aunque participamos de manera autónoma, creo que Enrique hizo también ese compromiso en Tlajomulco, lo hice yo en la campaña y vamos a cumplir”.

El Mandatario federal añadió que la Línea 4 del Sistema del Tren Eléctrico tendría una longitud de 20 kilómetros y que el documento suscrito este viernes abarca el compromiso de cubrir costos del proyecto ejecutivo.

“Se está firmando un convenio de colaboración para financiar el proyecto ejecutivo, no puede haber obra, no se puede ejecutar obra si no hay proyecto. Ya se cuenta con el dinero para el proyecto, la mitad es aportación del Gobierno del Estado, según me informan, y la mitad del Gobierno Federal”, sostuvo el Presidente López Obrador.

“De la Línea 4 es una lucha del Sur de la ciudad, particularmente del municipio de Tlajomulco de muchos años"

Por su parte, el Gobernador Enrique Alfaro agradeció a nombre de los tapatíos y jaliscienses por el apoyo para iniciar la ruta de consolidación de la Línea 4 del tren, así como el apoyo para conclusión de la Línea 3 que, conforme a las previsiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, estaría terminada este mismo año.

“De la Línea 4 es una lucha del Sur de la ciudad, particularmente del municipio de Tlajomulco de muchos años, de verdad el hecho de que usted cumpla este compromiso que hizo en campaña y como usted dice, independientemente de dónde andábamos cada quien, entendimos la importancia de esta obra y lo comprometimos como un asunto al que había que entrarle y le puedo decir porque lo conozco, porque me tocó gobernar ese municipio, el pueblo de Tlajomulco le va a estar de corazón agradecido”, enfatizó Alfaro Ramírez.

Lo segundo es que, luego de una lucha de muchos años en el sur de la ciudad, particularmente en Tlajomulco, hemos firmado el compromiso para que la #Línea4 del Tren Ligero sea una realidad. pic.twitter.com/h2bI1NwJbd — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 13 de julio de 2019

Finalmente, el Mandatario estatal dijo que es “un honor poder compartir con usted esta ruta de trabajo, confirmando lo que siempre hemos sabido que usted es un hombre de palabra y que además es un hombre que quiere Jalisco y que nos va a ayudar a enfrentar los retos que tenemos juntos”.

JM