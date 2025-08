Fernanda Romero perfila su camino hacia la FEU

Si algo tiene claro Fernanda Romero es que la clave para cambiar la vida de las personas es conocer lo que necesitan. Y eso es precisamente lo que encontró en el derecho, una vía mediante la cual, con el conocimiento y cumplimiento de las leyes, se puede incidir en mejorar las condiciones de la sociedad desde distintas áreas: litigando, desde la academia, la política o el activismo.

“Lo que más me gusta del Derecho es el poder llevar mi voz a las personas, a quienes no se les está otorgando un derecho, para garantizar los derechos humanos de las personas. Y creo que eso es fundamental en la etapa tan compleja que estamos viviendo, en el cual las ciencias sociales y humanidades van a la baja. ¿Qué tenemos que hacer? Pues sobre todo implementar e impulsar estas carreras que hacen más humana a las personas y, sobre todo, humanizar la política. Que desde la alegría, el amor, la comprensión y la cercanía, podamos cambiar realidades, porque eso es lo más bonito del Derecho, que desde distintas áreas puedes incidir en ayudar a las personas”, contó la joven.

A sus 24 años, abogada por la Universidad de Guadalajara, Fernanda es ya precandidata a la presidencia de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) por la corriente de Proyecto U, donde ha colaborado para impulsar cambios en la comunidad estudiantil de la Universidad de Guadalajara, teniendo como uno de sus principales proyectos poder visibilizar las necesidades de las mujeres y personas menstruantes en toda la red a través de la iniciativa “Menstruación Digna para las universitarias”.

En este sentido, apoyada por la hoy presidenta de la FEU, Zoé García, pudo implementar una encuesta que les permitió conocer de cerca las necesidad de las mujeres, no solo dentro de los centros escolares de la Zona Metropolitana de Guadalajara, sino también de las distintas regiones de Jalisco, obteniendo entre los resultados, por ejemplo, que al menos el 4.7% de las mujeres no tiene recursos para poder comprar sus productos menstruales.

A partir de este trabajo conjunto es que se logró concretar “Fluye con Seguridad”, iniciativa que, de la mano de una marca de productos menstruales para obtener costos más bajos, se lograron llevar de manera gratuita ocho mil kits con productos menstruales al mismo número de mujeres, buscando aliviar, por lo menos por seis meses, el gasto en estos artículos para aquellas personas que no podían costearlos.

Fernanda destacó que este fue un logro cumplido gracias a las posibilidades que da la política estudiantil.

“Todos estos kits fueron hechos por estudiantes, y la verdad es que me enorgullece mucho, porque para mí era un sueño el poder lograr que las chavas tuvieran acceso a sus productos de gestión menstrual. Pero también logramos llevarlo más allá, porque a partir de esto logramos una muy buena relación con 'Menstruación Digna a México', que nos permitió viajar a la Ciudad de México a su evento 'Ciclo M', donde pudimos platicar sobre este proyecto y donde sus asistentes quedaron impresionadas de que toda esta política pública va más allá”, mencionó la joven.

“Siempre he pensado que soñar cambia realidades y, sinceramente, desde que hago política estudiantil, así lo he pensado. En el periodo de 2021 a 2022 fui consejera general universitaria, al pertenecer al máximo Órgano de Gobierno que tiene la Universidad me doy cuenta que nosotros como estudiantes también tenemos una voz dentro de estos órganos tan importantes y tan decisivos en la vida estudiantil”, señaló.

“El hacer política estudiantil te abre un panorama más amplio: escuchar al estudiante y entender lo que piensan y sienten. Ellos te dicen cuál es la ruta, qué les preocupa, qué viven dentro y fuera de las aulas, desde que salen de su casa hasta que llegan a la escuela. Y creo que ahí es donde nosotros podemos encender esa chispa, preguntarnos cuáles son sus ideales, qué exigencias tienen, qué más están buscando”.