El sentimiento es común entre los familiares de Alondra y Liliana, es rabia e impotencia ante el crimen que realizó Christopher Gerardo “N” en el interior de una agencia del Ministerio Público de Poncitlán donde disparó en contra de las dos mujeres y las asesinó; exigen justicia a la autoridad.

Mariana Vera, prima hermana de Liliana y tía de Alondra, pide un castigo ejemplar contra Christopher e incluso recordó que fue una promesa del gobernador. “El gobernador dijo que se iba hacer justicia y estoy esperando que se cumpla lo que se promete. Si se tiene que pudrir (Christopher), que se pudra en la cárcel, es lo mínimo que se merece y tiene que pagar por lo que hizo”, detalló la familiar de las víctimas.

“Claro que sí hay coraje, rabia e impotencia, en mí, en los otros hijos de Liliana, en los hermanos de Alondra”.

Vera describió a Alondra y Liliana como muy alegres, con quien más relación tenía era con Liliana, de quien se refirió como responsable y trabajadora, estuvo en diferentes empresas laborando en Poncitlán.

“Unas personas muy alegres, tenían muchas amistades y Alondra se casó muy chica, ya mucho que no convivíamos con ella, siempre fue seria y buena niña, de Liliana que te puedo decir era una chulada de persona, muy alegre, amiguera, actualmente no sé en qué trabajaba, pero sí muy trabajadora, era obrera en diferentes empresas de ahí de Poncitlán”, destacó.

Sobre el padecimiento de salud —convulsiones— que presuntamente tiene Christopher Gerardo, la tía de la víctima lo descartó y consideró que son excusas para no afrontar la justicia.

“Que yo sepa no tiene ningún padecimiento y según pudieron corroborar que no tiene nada. Que no se ande inventando enfermedades porque el sufrimiento de una familia está ahí”, acotó.

Para Vera también hubo muchas irregularidades el pasado martes, el día del doble feminicidio en la agencia del Ministerio Público.

“Ocurrieron muchas irregularidades, la verdad desde que no haya habido alguien armado en el ministerio público, que nadie se haya percatado de que él iba entrando, ellas ya tenían cerca de una hora ahí y alguien fácilmente le pudo haber avisado y llegó, se metió hasta dentro, acotó.

Emiten medidas cautelares

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió una acta de investigación mediante la cual emitió cuatro medidas cautelares a dependencias públicas para el tratamiento del caso con perspectiva de género, así como un énfasis en el bienestar de los menores que quedaron en orfandad. En rueda de prensa, la titular de la Comisión, Luz del Carmen Godínez González, informó que la primera medida cautelar fue emitida a la Fiscalía General del Estado para que se investigue el caso con perspectiva de género y el asesinato de madre e hija sea clasificado como feminicidio.

Además, se exhortó a la revisión de las medidas de seguridad en las oficinas regionales del órgano investigador, pues reconoció que este no es el primer hecho de esta clase que ocurre al interior de los ministerios públicos descentralizados.

Audiencia continuará el próximo martes

Luego de que Christopher Gerardo “N” convulsionó presuntamente por ataques epilépticos en su audiencia judicial en Ocotlán por el delito de feminicidio en contra de su pareja Alondra y su suegra Liliana, la Fiscalía del Estado de Jalisco a través de un comunicado detalló que durante un tiempo se suspendió y posteriormente reanudó con la imputación del agente del Ministerio Público. El detenido se acogió al término constitucional de las 144 horas que establece la ley y la fecha para desahogar la audiencia de continuación será el próximo martes 7 de febrero.

El día de la agresión en la oficina del Ministerio Público

El pasado 31 de enero, Alondra Franco de 21 años, acudió junto con su madre Liliana Tinoco de 46 años, a las oficinas del Ministerio Público en el municipio de Poncitlán para levantar una denuncia por violencia familiar en contra de Christopher “N”. Ahí ocurrió el ataque donde fallecieron.

Ocotlán

Juez de control imputó a Christopher

La Fiscalía del Estado de Jalisco realizó la imputación contra Christopher, por su probable autoría del asesinato a balazos de Alondra y Liliana, ocurridas el pasado martes 31 de enero en el interior de la agencia del Ministerio Público de Poncitlán.

