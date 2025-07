Feligreses celebran 70 aniversario de la visita de la Virgen de Zapopan a Chapala

Doña Hortulia Poblano baila con alegría, con sazón. Dibuja una sonrisa enorme mientras sacude las piernas y la cadera. Sus brazos, risueños como ella, hacen un arco a su lado y, gráciles, se balancean. Es, relata, un día de fiesta y alarido; una celebración “hermosa” y de comunión con la Virgen de Zapopan en el 70 aniversario de su visita a Chapala y del ‘Milagro del Lago’. Pero viene con una petición especial: que su hijo Felipe, de 41 años, pueda volver a caminar luego de que fuera atropellado cuando tenía siete años y obligado a postrarse en una silla de ruedas.

“Que me lo deje caminar porque ya me caminó una vez, pero me lo lastimaron de la rodilla y me lo dejaron en silla de ruedas”, dijo.

Pero doña Hortulia no deja de sonreír, pues recuerda que sus hijos, nietos y bisnietos también vinieron a danzar por la Virgen de Zapopan. Empuja la silla de ruedas de su hijo con la fuerza e ímpetu de quien, después de 10 años en los que ha acompañado la figura mariana a Chapala, siente el vigor y el agradecimiento por todas las dádivas que le ha dado la Reina del Lago: salud, familia y vida.

“Hemos pasado por tantas cosas, muchos milagros. Mis hijos, mis nietos y bisnietos estamos consagrados a la danza”, compartió.

La procesión de la Virgen por la avenida principal de Chapala comenzó alrededor de las 11:00 horas, pero los danzantes y feligreses ya atiborraban la vialidad y banquetas desde las 9:30. Azotaban con fiereza la lámina de la suela de sus zapatos, y el suelo vibraba a su paso. Sus coloridos trajes, adornados con plumas y cascabeles, formaban un baile uniforme que, a la distancia, presumía una coreografía perfecta.

Los feligreses avanzaban lento, no había prisa; la Virgen, a sus espaldas, custodiaba la procesión hasta llegar a la parroquia San Francisco de Asís, en el malecón de Chapala. Aquí, el Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, ofició la misa. En su mensaje, el purpurado hizo un llamado a recuperar las enseñanzas de Jesucristo, como el amor al prójimo, así como a recordar el sacrificio que Cristo hizo por la humanidad.

“Reconozcamos y agradezcamos a Jesucristo, y la palabra de Dios nos invita a que seamos también samaritanos de todos los hermanos y hermanas que sufren. Y llegados a este punto, la santísima Virgen, fíjense, nos acompañó, nos trajo a este encuentro con su hijo Jesucristo y nos dice: hagan lo que él les diga”, expresó.

EL INFORMADOR/ H. FIGUEROA.

En el marco del 70 aniversario del Milagro del Lago de Chapala, el Cardenal pidió la bendición de la imagen mariana zapopana para que traiga más lluvias que revitalicen el lago.

“Le queremos agradecer 70 años de su presencia amorosa, maternal, acompañándonos en esta solicitud del elemento vital, que es el agua. El agua para nuestro lago, el agua para nuestra vida, para nuestras tierras, para nuestra salud. Ella nos atiende y nos acompaña siempre”, comentó.

Tras la misa, la multitud abría paso por el malecón para permitir que la Virgen llegara hasta la Isla de Jesús Pescador, donde bendijo el lago. Un tapete multicolor la recibió, desde donde gobernaba el cuerpo de agua que se extendía a su mirada. La feligresía, asombrada por la escena, grababa con sus celulares todo el recorrido hasta su regreso a la parroquia.

Petra Valetín, de 88 años, todavía cuenta con la fuerza y voluntad de bailar y acompañar a la Virgen a Chapala. Originaria de Jocotepec, desde 1970 realiza la procesión, y aunque nunca pide nada, siempre reza por la intercesión de la Reina del Lago por su familia, salud y fortaleza para seguir bailando. Para doña Petra los danzantes son hijos del rey David, quien adoraba a Dios con bailes y música.

“Gracias a Dios y a María Santísima puedo caminar. Me dio el Covid. Yo me morí, pero resucité. No caminaba nada, y ahorita ya, mira, para gloria de Dios. Dios me ha dado alivio”, comentó, con una voz vigorosa que se imponía al ajetreo de su alrededor.

En tanto, alrededor de 20 mil feligreses acudieron a la visita de la Virgen de Zapopan a Chapala este año, confirmó la Arquidiócesis de Guadalajara. Con ello, se superó las estimaciones de las autoridades eclesiásticas y municipales, quienes estimaban 12 mil visitantes.

EL INFORMADOR/ H. FIGUEROA.

SV