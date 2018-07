Familiares de políticos “ganan” notarías públicas

La entrega de 20 notarías públicas, cuyo proceso de asignación inició en marzo, entró en su recta final y tanto funcionarios del Gobierno del Estado como familiares de políticos obtendrán la Fiat notarial.

Las listas con los resultados del examen de oposición, aplicado la semana pasada, fueron publicadas. La mejor evaluada fue Ana Elena Tostado Malacón, con 95 sobre 100; le sigue María Carmela Chávez Galindo, ex consejera de la Judicatura, con 94.5; y tanto el ex diputado priista, Roberto Mendoza Cárdenas, como Eugenio Ruiz Uribe (hijo del ex alcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco), obtuvieron 94.

El hijo del senador priista con licencia, Arturo Zamora, Ángel Zamora Estrada, también accedería a la Fiat al sacar 92 puntos. Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, registró 90; misma nota que Pablo Alejandro Prado Medina.

La lista de los próximos notarios la completan Reynaldo Díaz Arias (89.5), Luis Gerardo Sandoval Fernández (89), primo del gobernador; Rafael Vargas Moreno (85), Abelardo Sánchez Castellanos (84.5), Jaime Eduardo Natera López (84), el ex secretario general de Gobierno, Fernando Guzmán (83.5), el director del Registro Público de la Propiedad, Carlos Márquez Rico (83), Eduardo Sánchez Acosta (82.5), José Raúl Vázquez Brambila (82), Verónica Leal Campos (82), hija del priista José Luis Leal Sanabria; Agustín Mayoral Uribe (81.5) y Rafael Ramos Menchaca (81).

Una notaría quedará vacante y se tendrá que emitir una nueva convocatoria, pues la Ley Estatal del Notariado pide una calificación no menor a 80 para asignarlas. Por otra parte, el gobernador Aristóteles Sandoval publicó una segunda tanda de declaratorias de vacante para 29 notarías. El examen de oposición para este segundo grupo será el próximo 27 de septiembre.