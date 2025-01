Falleció Enrique Vela, un padre jesuita y formador

Enrique Vela Elizondo, sacerdote jesuita, falleció ayer a la edad de 86 años a consecuencia de un fallo cardíaco en la casa jesuita donde residía en Guadalajara.

Nacido el 13 de julio de 1938 en Victoria de Durango, capital del estado del mismo nombre, el padre Vela, como era conocido entre los estudiantes, fue profesor y prefecto del Instituto de Ciencias por 22 años. También fue director del Colegio Lux, en León, Guanajuato.

El anuncio de su fallecimiento fue realizado por la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús a través de sus redes sociales.

Con estudios de preparatoria en el ITESM en Monterrey, y Teólogo por la Universidad Pontificia Gregoriana, el padre Vela comenzó a dar clases en el Instituto de Ciencias de Guadalajara en 1963.

Aficionado a las redes sociales, Vela Elizondo publicó en Facebook en diciembre pasado un comentario en torno a su edad: “La vejez no empieza hasta que ya no puedas suplir las fuerzas que vas dejando, bastón, andadera, etcétera”, y citó el Salmo 71: “Ahora en la vejez y en las canas no me abandones, oh Dios hasta que anuncie tu poder en la asamblea, y a cuantos entran en tu fortaleza”.

El padre Vela es recordado por sus estudiantes como un consejero que lo mismo orientaba a los alumnos sobre situaciones personales que abogaba por aquellos cuando se metían en problemas académicos o de disciplina en las aulas. Famosa era la regla de madera con la que el sacerdote amenazaba dar en el trasero (y cumplía si era necesario) a quienes reincidieran tras sus oficios. Dicha tabla, hay que decir, debía ser firmada por el alumno como señal de consentimiento del “reglazo” disciplinario.

Tras su retiro como profesor, el padre Vela era visitado regularmente por exalumnos y amigos para conversar y solicitar consejos o guía espiritual.

El sacerdote publicaba de manera constante, además, reflexiones y comentarios en sus redes sociales. La misa de cuerpo presente será a las 19:00 horas este sábado en el templo de Nuestra Señora de la Salud.