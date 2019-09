Fotogalería: Existen proyectos para Nueva Israel, pero no recursos

El Ayuntamiento de Tonalá cuenta con varios proyectos de infraestructura para la Colonia Nueva Israel, que lleva más de 20 años sin servicios públicos, pero existen limitantes en el corto plazo, informó el presidente municipal, Juan Antonio González Mora.

“Estamos esperando la respuesta del Gobierno federal. Esos proyectos son sumamente onerosos para un municipio complicado financieramente como Tonalá”.

Otros problemas son que se trata de una colonia irregular en una zona de riesgo y los terrenos aún son ejidales.

“Por eso, también ha sido tardado bajar la inversión, porque como no son regulares, los espacios públicos o las vialidades no son propiedad municipal, no son públicos legalmente. Es un ejercicio que tenemos que llevar con mucho cuidado para no cometer un error”.

Pese a eso, se han organizado con los representantes de la colonia para planear algunas obras. Una es arreglar la vialidad principal, llamada Tribu de Judá.

Ésta es parte del programa conocido como “Colonias de paz”. En este caso, la infraestructura será un elemento de cohesión social enlazado con un proyecto ecoturístico en la barranca, en la zona de Las Pilitas.

Aunque esto enfrenta otro problema: encontraron que esta colonia está sobre un manto rocoso. Aun así, se incluyó en un paquete de 170 obras presentado en noviembre a la Federación, aunque aún no hay respuesta.

Planta de tratamiento

Sobre las descargas de Nueva Israel también se coteja un proyecto de planta de tratamiento, para las que llegan del Parque de la Solidaridad y de la segunda sección de la Colonia Jalisco, que también descarga a cielo abierto. El alcalde Juan Antonio González Mora adelantó que, si en el futuro se pueden regularizar las propiedades para bajar recursos federales, solamente se hará con aquellas donde no existan riesgos. “Eso lo tendrán que determinar estudios técnicos más a fondo”.