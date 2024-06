Exigen reglamentos contra la discriminación en Jalisco en Marcha del Orgullo GDL

Marchan tapatíos para eliminar la discriminación en Jalisco en la en Marcha del Orgullo GDL, además exigen la creación de reglamentos municipales para erradicar la discriminación que cumplimenten la Ley estatal de la misma materia, también los colectivos se manifestaron contra los delitos de violencia y discriminación por orientación sexual, todo esto bajo el lema "el crimen no es amar, el crimen es odiar".

Las personas integrantes de la comunidad diversa exigen a las autoridades la atención a los casos de discriminación y desaparición de personas de la comunidad en Jalisco, pero también piden a las familias a no ser parte del problema

La señora, Lilia Rivera Reynoso, tiene 63 años, vive en Guadalajara y protegiéndose del sol con una sombrilla azul con flores y una corona colorida de cartón acudió a la marcha con su hijo y sus nietas, ella cuenta que cuando era joven la discriminación y falta de visibilización de la comunidad diversa, era una constante, sin embargo, ce con gusto que cada vez acuden más personas a la marcha y espera que en un futuro las personas dejen de discriminar.

"Yo vengo a apoyar a mi nieta a mi nieto a mi hermano y a otros integrantes de mi familia" contó la madre de familia, pero también invitó a otras familias a apoyar a sus hijos, "a que no discriminen porque hay que respetar el amor, el amor no tiene sexo, es universal, es infinito, y es lo más importante para mí, es de lo más importante, por eso yo apoyo a mi familia" sostuvo la señora Lilia desde una de las ancas del paseo Chapultepec.

Lilia Rivera Reynoso. EL INFORMADOR.JPADILLA

Lizbeth Ortega una joven de 19 años, oriunda de Guadalajara, quien estudia arquitectura y acudió a la marcha porque ya no quiere que la discriminen, coincide con la señora Lilia en que es muy importante que los padres de familia acepte a sus hijos porque en varios casos el rechazo en casa puede generar enfermedades como depresión o incluso suicidios.

Sin, embargó el área laboral, también es muy importante y asegura que ya ha vivido discriminación por ser mujeres y estudiar arquitectura y teme que cuando ejerza su carrera, ser lesbiana le genere dificultades o hasta no encontrar o perder algún trabajo

"Para lo laboral, para conseguir un trabajo vale mucho ser de la comunidad, porque si luego, luego te presentas, dices que eres de la comunidad, luego, luego te ponen como un alto, 'espérate, no,' porque quieras o no aunque digan hoy en día que en los trabajos no se sube por cómo nos vamos, no es cierto" se quejó Lizbeth Ortega.

Quetzaly Barajas tiene 18 años y acudió a manifestarse porque asegura que ha sido víctima de discriminación. Ella considera que algunas personas de instituciones públicas aprovechan su posición para violentar a personas que como ella pertenecen a la comunidad diversa, "Creo que el cambio debería de venir en cada persona, a veces justo, las personas se agarran de alguna institución para discriminar a las demás personas pero creo que todo esto viene desde cada persona" agregó la joven manifestante.

La marcha este año fue encabezada por familiares de las personas desaparecidas de la comunidad, por medio de lonas en las que podía observar el rostro de Jesús Eduardo Flores Campos, quien salió de su casa un 25 de mayo con rumbo a San Cristóbal de la Barranca y hasta hoy, las autoridades no han dado con su paradero. Su madre, Patricia Margarita Campos Rentería, encabezó este año la marcha, junto con Ana Lucia Duarte, madre de Kenia Duarte Pérez una mujer tras desaparecida desde hace tres años con seis meses.

PUEDES LEER: Quirino refrenda triunfo para MC en Tlajomulco

La señora Patricia Campos agradeció por la oportunidad de encabezar la marcha y per contar por el apoyo de la comunidad para exigir justicia y la aparición con vida de su hijo.

"Gracias a ustedes por la colaboración porque me han apoyado a mi familia, les pido, se unan más hacia nosotros porque mi hijo es del medio y agradezco a todas las personas que están en esta labor".

El pronunciamiento de la Marcha del Orgullo GDL lo dio la activista, Rosa María Laguna, "Salimos una vez más a marchar por un mundo donde todas y todos gocemos de los mismos derechos… Porque nadie debería de perder la vida por amar distinto porque todas las personas deberíamos de llegar a pago a nuestras casas" fue parte del mensaje de la organización de la marcha, pero también exigieron la mejora necesaria en cuanto a la seguridad porque ya no quieren más desaparecidos de la comunidad diversa.

Durante la marcha se hicieron presentes diferentes colectivos de la comunidad diversa de Jalisco, jóvenes, adultos y personas de edad llegaron a la glorieta de la Minerva con vestidos multicolores, música y sombrillas para esquivar el sol con el objetivo de dejar de ser violentados por un Jalisco que es la tercera entidad con más ataques contra la comunidad diversa, según los datos del informe "Los Rastros de la Violencia por Prejuicio Contra personas LGBTI en México" realizado en 2022.

YC