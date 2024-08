Exigen localización de Aldo, estudiante de la UdeG desaparecido

Decenas de personas se congregaron en las afueras de Casa Jalisco para exigir a las autoridades la localización de Aldo González Sevilla, estudiante del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de la Universidad de Guadalajara (UdeG), quien fue visto por última vez el 13 de abril.

“No hay resultados. Fiscalía está trabajando, me informan que están haciendo operativos continuamente, pero ya son cuatro meses y 11 días de la desaparición de Aldo. Queremos pedir al Gobierno que apoye con más personal a Fiscalía, o más tecnología. No sé qué necesiten, pero sí queremos el apoyo del gobernador”, explicó Israel González, padre del joven.

Alrededor de las 12:00 horas comenzó la manifestación sobre la calle Manuel Acuña, con letreros y carteles en los que se exigía a las autoridades mayor efectividad para localizar a Aldo. Hasta el momento la Fiscalía no cuenta con ninguna teoría ni ha presentado avances del caso, indicaron los padres del chico.

“Tengo otros dos hijos, ellos son los que me ayudan, y mi esposo, él es el que me ha ayudado mucho a salir adelante […] (Aldo) es un niño dedicado al estudio, pocos amigos, no es de pleito, es deportista. Es buen hijo. No lo olviden, luchen hasta encontrarlo. Tenemos que encontrar a todos nuestros hijos, no es justo que se pierdan así nada más”, agregó, al borde de las lágrimas, Leticia Sevilla, madre del joven.

Los padres de Aldo González solicitaron el apoyo del gobernador para la aparición de su hijo. EL INFORMADOR / A. Navarro

Aldo González es estudiante de segundo semestre de la carrera Técnico Superior en Prótesis Dental. El día 13 de abril abordaría un camión para dirigirse a Tepatitlán, de donde es originario, para visitar a sus padres, sin embargo, según la Fiscalía del Estado, el chico jamás llegó a la terminal. De acuerdo con el organismo de seguridad, Aldo desapareció en la colonia Independencia, en Guadalajara.

“Estamos aquí afuera de la casa del gobernador, de Casa Jalisco, para exigirle a las autoridades que no se cansen y no dejen de buscar a nuestro compañero Aldo, porque desde hace cuatro meses que no está en las aulas. Aldo, un estudiante proveniente de Tepatitlán, que viene a la Zona Metropolitana en búsqueda de sus sueños, en búsqueda de mejorar su vida; y no podemos tolerar que después de tantas semanas, tantos días, él aún no esté con su familia. Aldo, como otros estudiantes, sigue sin llegar a su casa, sigue sin regresar a su hogar”, comentó Zoé García, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios.

Montalberti Serrano, Coordinador de Seguridad de la UdeG, aseguró que, a la fecha, hay 28 personas desaparecidas de la casa de estudios, entre maestros, alumnos y trabajadores . Además, ocho de ellas han sido localizados sin vida.

“Pensar que uno de mis hijos desaparece es una pesadilla, pero nosotros somos una familia que tenemos fe en Dios y sabemos que mi hijo va a llegar”, concluyó el señor Israel.

Te puede interesar: Sábado de lluvia; este es el pronóstico para Guadalajara

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB