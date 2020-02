Estados Unidos reacredita seis laboratorios del IJCF

Mediante el Programa Internacional de Asistencia y Capacitación en la Investigación Criminal (ICITAP, por sus siglas en Inglés), el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) recibió la reacreditación de seis de sus laboratorios.

La revalidación fue entregada a las disciplinas de Genética, Balística, Lofoscopía, Química, Criminalística y Documentos Cuestionados.

“Esta reacreditación representa que estas áreas tienen un sistema de calidad, es decir, que todos los procesos que se realizan son documentados, no inventados, que se realizan llevando a cabo los mejores preceptos científicos, además de que representa que los peritos son competentes en su trabajo”, explicó el Director General del ICITAP, Mr. Kyle H Grimes.

Para la cónsul General de EU en Guadalajara, Mrs. Robin Matthewman, esta revalidación representa una meta más para la colaboración entre el gobierno estadounidense y el Estado, pues aseguró que los trabajos que se desarrollan dentro de dichas áreas, cuando se hacen con los mejores estándares de calidad, contribuyen en la investigación necesaria para la búsqueda de justicia en la Entidad.

“A final del día ayuda a que la justicia llegue a las víctimas y a sus familias. Esta acreditación también certifica que los trabajos del Instituto son internacionalmente reconocidos. En el Gobierno estadounidense tenemos mucho orgullo en apoyar su trabajo. Bajo la iniciativa Mérida ambas naciones hemos trazado y recorrido la ruta que camina hacia la procuración de justicia, fortaleciendo el Estado de Derecho y combatiendo al crimen organizado en ambos lados de la frontera”, añadió la embajadora.

Por su parte, el coordinador General de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, expresó que esta reacreditación favorece a dar confiabilidad a la búsqueda de la verdad con la cual, aseguró, trabaja el Instituto, por lo cual se acepta agradecidamente el apoyo que el país vecino patrocina a Jalisco para la capacitación y acreditación de estos seis laboratorios.

“Estos certificados que hoy son la respuesta a nuestros detractores, los que hablan de una crisis que no existe y que quisieran que existiera, agregando que los principales interesados en que el Instituto fracase son los criminales, y no lo vamos a permitir. El Instituto no ha fracasado y por el contrario cada vez alcanza mayores rasgos de eficacia y confiabilidad”, aseguró Tamez Guajardo.

Sin dar cifras sobre el personal capacitado y evaluado, el director del IJCF, Gustavo Quezada Esparza, explicó que la reacreditación abarcó tres direcciones: Dirección de Capacitación, que está al frente del proyecto; Dirección de Capacitación Pericial y Dirección de Laboratorios, aunque también se incluyó a áreas soporte, como la dirección administrativa, oficialía de partes y compras, encargada de los procesos de adquisición de equipo y sus calibraciones.

“Trabajar con estos estándares internacionales nos asegura un proceso limpio y con autonomía técnica, pero sobretodo con seguimiento a protocolos estandarizados, ya iremos pensando en otras áreas para alcanzarlas con esta acreditación”, dijo.

SABER MÁS

Según explica el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en su página oficial, el Programa Internacional de Asistencia en Capacitación en Investigación Criminal (ICITAP) trabaja con gobiernos extranjeros para desarrollar instituciones policiales profesionales y transparentes que protejan los derechos humanos, combatan la corrupción y reduzcan la amenaza de la delincuencia transnacional y el terrorismo.

Mediante el ICITAP se brinda asistencia internacional para el desarrollo que respalda los objetivos de seguridad nacional y de política exterior.

GC