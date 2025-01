Erika Pérez suma a las filas de Morena Jalisco a la presidenta de Zapotlán el Grande

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Jalisco, Erika Pérez García sumó a las filas de la 4T, a la presidenta municipal de Zapotlán el Grande, Magali Casillas, quien anunció su incorporación y la de su equipo a este movimiento.

Pérez García continuó su gira por el estado y este día acudió a los municipios de Pihuamo, Zapotlán el Grande y Zacoalco de Torres, donde encabezó asambleas informativas en compañía del presidente del Consejo Estatal, Dr. Carlos Lomelí Bolaños, la diputada federal Clara Cárdenas, el diputado local Alejandro Barragán, así como autoridades municipales de distintos municipios del Distrito 19.

Te recomendamos: Rutas de camiones detendrán sus recorridos el domingo 19 de enero en GDL

Durante su discurso, Erika Pérez aseguró que se va por el camino correcto y que Morena se abrirá a todas las personas que buscan un cambio en Jalisco.

Por su parte, el Dr. Carlos Lomelí hizo un llamado para dejar atrás las divisiones y envidias, y trabajar unidos, porque la ruta es ganar las elecciones en 2027 y 2030.

Además, Lomelí destacó los logros de los primeros 100 días de gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también explicó algunos de los programas sociales que han beneficiado a millones de adultos mayores y estudiantes en el país.

Por su parte Magali Casillas, al aceptar la invitación de Erika Perez de incorporarse a Morena, en su mensaje se comprometió a alinearse al trabajo que realiza Sheinbaum; a trabajar por el beneficio de las y los habitantes del municipio y a respetar los principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Mientras que la diputada federal del distrito 19, Clara Cárdenas señaló que los 350 legisladores de Morena y la alianza, han trabajado para el beneficio de la gente y aseguró así continuará.

Lee también: Detienen a dos motoladrones responsable del robo a una niña

El diputado Alejandro Barragán señaló que dicho Distrito está consolidado a nivel nacional y con gente comprometida, progresista y dispuesta a trabajar por consolidar el segundo piso de la 4T en el país y lograr que la transformación llegue a Jalisco.

Finalmente, a estas reuniones también asistieron la presidenta municipal de Jilotlán de los Dolores, Hisel González, además de regidoras y regidores de distintos municipios del Distrito 19.

NA