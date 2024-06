Tras la apertura del cómputo oficial de parte de las autoridades electorales del Estado, continúan las manifestaciones violentas en la Zona Metropolitana de Guadalajara que impiden determinar quién es el gobernador electo en Jalisco.

En esta ocasión fue el propio Pablo Lemus Navarro, candidato del Partido Movimiento Ciudadano (MC), quien denunció los hechos en sus diversas redes sociales. Acusó a militantes y simpatizantes de Morena de causar disturbios en una sede tapatía.

"Morena es violencia. Ahora le tocó el turno a la junta municipal de Guadalajara, a la que decenas de simpatizantes de Morena trataron de entrar a la fuerza para impedir que se contaran los votos de la gente.

Desde que llegó su dirigente nacional, Mario Delgado, Morena se ha dedicado a generar caos y miedo. Los jaliscienses no merecen eso, merecen vivir en paz... hace mucho que no presenciábamos actos de este tipo en Jalisco, que venga gente a querer ganar una elección a la mala, con violencia, con engaños y con intimidaciones", denunció Lemus Navarro.

Las manifestaciones son alentadas por los dichos de la candidata a la gubernatura Claudia Delgadillo y el presidente de Morena, Mario Delgado, que denuncian una elección de Estado.

Entre sus argumentos está la presunta desaparición de al menos un millón de boletas que serían favorables para Claudia, así como fallas en las cadenas de custodia y la utilización de bolsas negras de basura que contienen boletas.

El IEPC mencionó que esa acusaciones son falsas, y explicó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del INE logró contabilizar el 93.1% de los votos; mientras que el PREP del IEPC Jalisco cerró con 63.5%. Es decir, el PREP local contabilizó una tercera parte menos de los votos que pudo contabilizar el INE, “pero ello no significa que los votos no existan, sino sólo que no fueron contabilizados en el PREP”, indicó la autoridad electoral.

Mañana será el cierre del cómputo de la elección y el domingo la entrega de las constancias para los ganadores del proceso electoral, por lo que se espera que, de continuar con esta inconformidad, el partido guinda se presente a los tribunales.