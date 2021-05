Luego de los señalamientos hechos este miércoles por el gobernador del estado respecto de que los siete incendios forestales registrados el martes fueron ocasionados por opositores para desestabilizar a Jalisco, el candidato a la alcaldía de Zapopan por Morena, Alberto Uribe Camacho, aseguró que esto fue dicho porque el mandatario “está asustado”.

“Ayer fue un gran día porque me di cuenta de que el gobernador está verdaderamente asustado. Si algo he hecho en mi vida es proteger el medio ambiente y la naturaleza, somos una referencia en China, somos una referencia en Japón, una referencia nacional, no pueden acusarnos de incendiar el bosque, que en Morena protegemos los bosques, que presentamos el máximo programa de protección y que vamos además a sembrar miles de pinos y encinos”, aseguró.

Uribe Camacho ironizó que sólo falta “que el día de mañana le giren una orden de aprehensión por haber sembrado más de 300 mil árboles en Tlajomulco, con todo su equipo de trabajo”.

El candidato agregó que Jalisco tendrá un movimiento fuerte, sencillo y sincero, que su estructura y su proyecto político es el mejor porque, dijo, son los más preparados, y que “les dará una cátedra de gobierno” ya que él no relegará responsabilidades al Gobierno federal, sino que le pedirá ayuda.

Lo anterior fue expresado durante su reunión “con más de dos mil personas que forman parte de su ejército” con el que trabajará en estos últimos días de campaña rumbo a la elección del próximo 06 de junio.

Uribe Camacho dijo a sus colaboradores que él solo no es Uribe, sino que todos juntos lo son “porque yo no creo que el tema circule en torno a mi persona, porque entonces se me subiría y yo no soy así, me gusta estar cerca de mi gente porque eso me permite no perder el rumbo, el enemigo de la clase política es el ego es creerse más de lo que son”, aseveró.

JM