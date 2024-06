La aún candidata a la gubernatura de Jalisco por la coalición "Sigamos Haciendo Historia", Claudia Delgadillo, reclamó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC) y al gobernador de Jalisco por declarar como ganador en el conteo rápido al candidato de Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus.

"Pablo no ha ganado la gubernatura, desconocemos por qué el mandatario estatal, por encima de la voluntad de todas y de todos los jaliscienses, intenta hacerlo gobernador a como dé lugar. El gobernador no tiene ninguna autoridad para hacer reconocimiento a alguien que no ganó y que no va a ganar la gubernatura y con su pronunciamiento comete un ataque a la democracia y a la voluntad popular".

Delgadillo afirmó que, de las 500 actas que fueron enviadas para el conteo rápido, solo 347 enviaron información, por lo que acusó que no hay ningún grado de fiabilidad.

"Todavía es que dicho conteo es reversible en el conteo y cómputo de las actas que su servidora tiene al 100%. Por tal motivo, desconozco el conteo rápido que fue anunciado por el IEPC".

La diputada federal con licencia adelantó que buscará impugnar la elección en caso de detectar irregularidades en el conteo de votos, acusando nuevamente al organismo electoral por la prisa en declarar como ganador a Lemus.

El gobernador del Estado pidió a la candidata tener "responsabilidad de respetar los resultados oficiales y, sobre todo, la voluntad de las y los jaliscienses".

Recordó que el mismo presidente de la República reconoció el triunfo de Claudia Sheinbaum, de Morena, tras el conteo rápido del INE por elección presidencial. También mencionó que en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, replicó el triunfo preliminar de Lemus en Jalisco.

Delgadillo cuestionó a la secretaria de Gobernación por anunciar en la conferencia matutina el triunfo preliminar de MC.

"Lamento mucho la actitud de la secretaria de Gobernación por esta información que, de seguro, le llega por parte del gobernador de este estado".

