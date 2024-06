Luego de que este viernes se diera a conocer la amenaza de muerte hecha contra la presidenta del Instituto Nacional Electoral (IEPC), Paula Ramírez Höhne, la consejera aseguró que ni ella ni el personal del organismo se dejarán amedrentar, y continuarán con las acciones del Instituto establecidas en las leyes electorales y en la Constitución para hacer valer el derecho a la democracia de todas y todos los ciudadanos quienes participaron en las elecciones del domingo pasado, y lamentó que esta es la primera vez que enfrenta una situación similar por desempeñar sus funciones.



“Ustedes saben el clima en el que hemos tenido que desarrollar este último tramo, ha sido complejo, porque hemos sido sujetos, de intimidaciones, de amedrentamiento, y en algunos casos se ha agredido a funcionarias y funcionarios de nuestro propio instituto. Se ha señalado que ilegalmente estamos manipulando las boletas, escondiéndolas, porque estamos instrumentando un protocolo debidamente normado de traslado e intercambio de documentación electoral, justamente para poder terminar estos cómputos distritales y municipales. No obstante ello, nosotros no nos dejaremos, esto no nos va a distraer de nuestra función central, que es garantizar la voluntad popular expresada en las urnas por las autoridades del pasado 02 de junio”, aseveró este viernes en rueda de prensa.

Para entender mejor: Denuncian amenaza de muerte contra Paula Ramírez, presidenta del IEPC



Ramírez Höhne aseguró que ya presentó las denuncias a las autoridades estatales correspondientes, incluyendo a la Fiscalía del Estado e incluyendo no solo la amenaza de muerte, sino también una denuncia por Violencia Política de Género, ante lo cual presentará todas los requerimientos correspondientes.



Indicó, pese a los amedrentamientos tampoco renunciará a su puesto, y que continuará con la responsabilidad hasta el último día que esté a cargo del IEPC.



“Desde luego no voy a renunciar a mi trabajo. Yo soy funcionaria electoral desde hace más de doce años, le he dedicado buena parte de mi vida profesional a esta función, y yo estoy convencida de el profesionalismo con el que desempeño mi trabajo. Pero desde luego siempre hay, digamos, el derecho de todas y todos para presentar los votos, y como ustedes saben, la única autoridad facultada para remover a una consejera o un consejero electoral en este País, es a través de un recurso de remoción en el Instituto Nacional Electoral, y bueno, veremos si estos recursos se presentan, y qué éxito tienen”.



Ramírez Höhne señaló que también tiene de conocimiento que se han interpuesto, presuntamente, diversas denuncias en su contra, pero dijo desconocer por qué conceptos o ante qué autoridad, puesto que no se le ha notificado nada al respecto más allá de lo que circula en medios o redes sociales.



También aprovechó para responder a los dichos por Mario Delgado y otros morenistas e integrantes de la coalición “Juntos Haremos Historia en Jalisco”, sobre la solicitud de que el INE se haga cargo de los conteos en Jalisco.



Al respecto señaló que, como lo señalan las normativas de ambos institutos, el INE no tiene facultad alguna para intervenir en una elección que es estrictamente local, y que precisamente corresponde la responsabilidad al IEPC.



Aseveró que los conteos se han hecho en tiempo y forma tal como lo establece la legislación en la materia, y añadió que de hecho, hasta el corte de las 16:00 horas, se tenían contabilizadas ya el 92.5% de las actas de la elección a gobernador, en presencia de todas y todos los representantes de los partidos políticos que están en cada una de las sedes electorales de los 20 distritos de la Entidad.

Recibe el respaldo del INE

Luego de que se diera a conocer el caso de la amenaza contra la consejera presidenta, el consejero del INE, Jaime Rivera Velázquez, envió un mensaje de respaldo a Ramírez Höhne, quien dijo, durante su trayectoria ha sido una funcionaria ejemplar.



“En estos días he escuchado de parte de la candidata a gobernadora del partido Morena y de otros representantes importantes de Morena, primero que proclaman su triunfo aunque no dan cifras, pero además lo que más preocupa es que se han proferido ataques muy ofensivos, palabras muy ofensivas y calumniosas contra el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco y en particular contra su presidenta la maestra Paula Ramírez que por lo demás es una funcionaria muy, muy profesional y ejemplar como lo son también el resto de integrantes de este consejo”, expresó el consejero.



Ante estas situaciones, Rivera Velázquez instó a las representaciones de Morena y del resto de partidos que integran la “mega coalición” a que se dirijan con respeto “y cuiden sus palabras”, y que más allá de las protestas emprendidas hagan valer sus derechos por las vías que la misma ley les permite.



“Quizás esto tenga que ver con el lenguaje muy agresivo, muy calumnioso que han proferido contra la presidenta, quienes en vez de dar cifras simplemente niegan el resultado que preliminarmente incluso por el conteo rápido del INE se perfila, pero que desconocen que tienen derecho a impugnar. Los exhorto firmemente a que cuiden el lenguaje porque las palabras importan y a veces las palabras conducen a acciones indeseables”, finalizó el consejero nacional.



NA