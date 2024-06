La Cámara de Comercio de Guadalajara hizo hoy un llamado a los ciudadanos que no han acudido a votar a ejercer este derecho.



“Como lo hemos dicho en las últimas semanas, el derecho al voto libre y secreto es la herramienta más valiosa para nuestra democracia, por lo que es nuestra obligación ciudadana acudir a las urnas”, dijo Javier Arroyo Navarro, presidente del organismo.

El dirigente agradeció y felicitó a las personas que se sumaron a esta jornada electoral en puestos claves como lo son los funcionarios de casillas y los observadores electorales.



“Nuestro sistema democrático se sustenta en gran medida en su tarea. El país les agradece que hayan decidido participar de manera activa en este proceso y que tomen como suya la responsabilidad de que cada voto cuente”, añadió.



También reconoció al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Jalisco, que de nueva cuenta muestran que son instituciones sumamente relevantes.



“Mi reconocimiento también es para todos los cuerpos policiacos y fuerzas de seguridad, que están haciendo un gran esfuerzo para que esta jornada transcurra en paz”.

También hizo una mención especial a las empresas que se sumaron con descuentos o promociones para incentivar el voto . La democracia es responsabilidad de todos y la iniciativa privada demostró que está a la altura de esta tarea.



“Recuerda que las casillas cierran a las 6 de la tarde, por lo que si no has acudido a votar, te invito a que no pierdas esta gran oportunidad de ser partícipe de un momento histórico”, concluyó Navarro.



