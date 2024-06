Votantes de la casilla especial ubicada en la Central Vieja se quejaron por la falta de información de parte de los funcionarios de casilla y además denuncian que hay personas desinformándolas para que se retiren de la fila para votar.



La señora Susana Meza explicó que desde las 9:00 horas de la mañana llegó a la casilla especial ubicada en el Hospicio Cabañas, al ver que había una fila con muchas personas, pidió información y le comentaron que otra de las casillas cerca estaba en la Central Vieja, por lo que decidió ir.

Al llegar se formó y tras dos horas de espera, una persona le dijo que era vigilante, además que le habían contratado para ayudar con la organización de los comicios, ella decidió dejar la fila haciendo caso al señor, cuando se acercó a la casilla a preguntar le informaron que el INE no contaba con personal de seguridad.



La señora trató de convencer a la representante del INE pero como ya se había salido de la fila, se tenía que volver a formar. La señora Susana le pidió a la representante que informará bien de la situación porque había personas motivando a las personas formadas a no votar, la señora Susana oriunda de Tezayuca, Hidalgo se quedó con ganas de emitir su voto y lamentó que las autoridades electorales en Jalisco no se organizaran mejor para ofrecer más de mil boletas por casillas y para cuidar que no hubiera personas desmotivando el voto cerca de las casillas.



Por su parte el señor, Luis Coss, por cuestiones de trabajo tuvo que estar en Jalisco en esta jornada electoral, él vive en el Estado de México, sus patrones, en Guadalajara, le permitieron ir a votar y le dijeron que la casilla especial estaba en la Central Vieja, por lo que desde Ciudad Bugambilias buscó la manera de llegar.



Cuando llegó a pedir información al módulo del INE ya habían votado 400 personas, pero para que él se formara tenía que salir de la central, la fila era muy extensa, desde los andenes avanzaba por dentro hasta el estacionamiento, después rodeaba la mitad del estacionamiento y finalmente llegaba de nuevo a los andenes por la parte de afuera de la central.

Las personas afuera de la central caminaban poco a poco siguiendo la fila, con sombreros, papeles y sombrillas se escudaban de los rayos del sol.



Varias personas en la central se inconformaron por las largas filas, sin embargo, los representantes de casilla aseguraron que abrieron la casilla desde las 8:00 horas de la mañana y para las 12:30 horas del día habían votado más de 500 personas.



En las casilla especial del Hospicio Cabañas, desde las 11:00 de la mañana una de las personas identificadas con chaleco del INE tenía una hoja con los domicilios de las otras casillas especiales, pero desde esa hora informaba que las casillas especiales de Arcos Vallarta y en la Central Vieja ya no había boletas, motivo por el que muchas personas se desmotivaban para votar, pero para la 1:00 de la tarde en la central todavía había 500 boletas, por lo que el mismo personal de INE estaba desinformando a la ciudadanía.



Las casillas especiales pueden buscarse en la página: https://ubicatucasilla.ine.mx/



