Sin temor a represalias por temas legales, la organización Confío en México defendió la campaña de difusión que promueve para impulsar el voto en el estado a favor de la candidata presidencial por la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco, Xóchitl Gálvez y por el abanderado emecista por la gubernatura, Pablo Lemus.

Esto luego de que la candidata de alianza Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, anunciaron que denunciarían dicha campaña ante las autoridades electorales, al considerar que su autoría es anónima y debería de estar registrada entre los gastos de campaña de las candidaturas aludidas.

No obstante, el presidente de Confío en México, Salvador Cosío, dijo que la campaña que promueven está protegida por el derecho a la libertad de expresión que está señalado en la Constitución Mexicana, además aclaró que siempre han reconocido que es su agrupación la que promueve el llamado al ‘Voto ‘Útil’ por la Gálvez y Lemus.

“No hay un anonimato, lo hacemos de frente. No son ilegales, son totalmente permitidos, la Constitución Política de la nación que otorga a los ciudadanos la tutela de los derechos de la manifestación de las ideas en el Artículo Sexto, que no debe ser objeto de alguna inquisición judicial o administrativa, salvo en el caso que sea un ataque a la moral, vida privada, a terceros, provoque un delito o perturbe el orden público, lo que hacemos es expresión libre, directa, no incurre en ninguna de las condiciones que establece para que pueda ser censurada”, dijo Cosío.

“En el tema del anonimato, en todo caso, anonimato en el que incurrió la propia Claudia Sheinbaum. Recordarán aquellos espectaculares con obviedades, y la Ley Electoral sí establece que se puede colegir con símbolos, con signos, imágenes, apodos, con elementos que coligen que va dirigido a una persona una propaganda, nosotros no somos candidatos, no somos partidos, somos ciudadanos. Ella sí incurrió en un ilícito”, añadió el líder de Confío en México.

Salvador Cosío informó, que no han recibido notificaciones de procedimientos en su contra por parte de las autoridades electorales, aseguró que las dos candidaturas que apoyan están enterados de su campaña y que toda es financiada por dinero privado de los propios miembros de Confío en México.

