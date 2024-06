Después de una intensa labor de seis días supervisando y cuidado del proceso electoral, Mónica Magaña, candidata por Movimiento Ciudadano, ha sido declarada oficialmente ganadora de la diputación local en el Distrito 10 de Zapopan. Además, ha logrado establecer un nuevo récord con una impresionante cantidad de 111 mil 748 votos.

El miércoles, se observó la llegada de varios grupos de personas de otros estados al Consejo Electoral, además de agresiones a los funcionarios por parte de seguidores de diferentes partidos políticos. También se destacó la presencia de Mario Delgado, Claudia Delgadillo y Pedro Kumamoto en las instalaciones del Consejo. En respuesta a esta situación, el equipo de campaña de Mónica Magaña y un grupo de ciudadanos permanecieron en el lugar, supervisando el proceso hasta su finalización.

Magaña no sólo obtuvo la victoria, sino que se convirtió en la diputada más votada de Jalisco. Con 111 mil 748 votos, superó por un contundente 44.96% al segundo lugar, conformado por la alianza PRI PAN PRD, que alcanzó 61 mil 510 votos, y dejó en tercer puesto a la coalición de Morena, Partido Verde, PT, Hagamos y Futuro, que en conjunto sumaron 59 mil 992 votos.

"Lo dijimos al inicio de la campaña, dijimos que seríamos el distrito que le daría más votos a Lemus y a Juan José Frangie, y lo dimos todo para que así fuera", declaró Magaña. "Ganamos por las causas que nos unen, y por ello seré la diputada de todas las personas, y claro, también de quienes no me votaron, porque este camino será para tender puentes, para hacer equipo y no seguir abonando a la polarización de las y los mexicanos, porque la política que hacemos es para que a todas y todos les vaya mejor" , aseguró.

La diputada electa agradeció a todos los que hicieron posible este triunfo y señaló que ganar es solo el inicio de todo lo bueno que vendrá y lograrán juntos. "No nos soltemos", concluyó en su mensaje.

Este resultado histórico representa para Magaña la mayor responsabilidad de trabajar incansablemente por el bienestar de todos los habitantes del Distrito 10 y de Jalisco.





