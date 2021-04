Elecciones 2021: Lemus define prioridades y ejes de su campaña por Guadalajara

La seguridad, recuperación económica y salud; fueron marcadas como las prioridades de la campaña de Pablo Lemus Navarro por la presidencia municipal de Guadalajara.

Lemus Navarro, candidato de Movimiento Ciudadano, dijo que todas sus propuestas irán enmarcadas en ejes como educación, cultura, deporte, empleo y mejorar las condiciones de atención a la salud en el municipio.

Adelantó que en materia de seguridad se enfocará en prevención del delito con algunas políticas usadas en Zapopan como los Centros Comunitarios de Inclusión y Emprendimiento, conocidos como Colmenas. Además de la construcción de un centro cultural popular y fortalecer las academias de baile municipal.

El emecista comentó que buscará fortalecer a la policía municipal, con más elementos, equipamiento y sueldos, dijo que no militarizará a la corporación.

“No vengo con soluciones mágicas, no vengo a prometer cosas que no pueden ser, no vengo a desacreditar a nadie o hacer guerra sucia; vengo hacer una campaña alegre y de propuestas”; dijo.

Otros programas zapopanos que anticipó replicaría en Guadalajara, son el programa “pulso de vida” para apoyar a las mujeres y el de “escuelas con estrella” para remodelar planteles. En recuperación económica planteó apoyos como condonación de licencias, incentivos para los negocios emprendidos por mujeres; ofrecer capacitación y financiamiento.

Lemus insistió en que llega a Guadalajara a sumarse al equipo, organizaciones civiles y colectivos que han trabajado en el municipio.

Espera guerra sucia en su contra

El candidato de MC a Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, comentó que espera ataques y guerra sucia de sus oponentes, pero sostuvo que él no desacreditará a nadie y se dedicará hacer una campaña en la calle con sus propuestas y los resultados que dio en sus dos administraciones en Zapopan.

Aunque no dio nombres, Lemus criticó la desorganización de algunos partidos en la presentación de sus planillas.

“Lo que vamos a ver de nuestros oponentes es guerra sucia, expresiones de violencia de todo tipo y no vamos a caer en esos engaños, en esos garlitos. Vemos las inscripciones de última hora en el Instituto Electoral, que no presentaron papeles, que hay duplicidad en las candidaturas a las regidurías. Si traen ese desorden en la inscripción de candidaturas, imagínense el desorden que tendrían en un gobierno”, cuestionó.

OA