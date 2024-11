Jalisco, un estado reconocido a nivel internacional por su cultura, su música, sus equipos deportivos, pero también por su rica tradición culinaria. Entre sus aportaciones a la gastronomía de México, hay un platillo que destaca por su exquisito sabor y su significado cultural, y aquí te vamos a contar cuál es.

En efecto, se trata de la birria. Si visitas Jalisco, sobre todo, la capital Guadalajara, disfrutar esta preparación es una experiencia obligatoria. Este platillo se ha convertido en un símbolo de Jalisco y es de los preferidos por los turistas.

La birria es un caldo elaborado tradicionalmente en Jalisco con carne de chivo, res o borrego, aunque en algunas variantes se utilizan otras carnes exóticas. Este platillo se cocina lentamente con una mezcla de especias y chiles que le otorgan un sabor único: picante, ahumado y ligeramente dulce. De textura suave y jugosa, es muy difícil que alguien diga que no le gustó.

El secreto del sabor único de la birria está en el adobo, esa mezcla especial que se agrega a la salsa que incluye ingredientes como chiles secos de diferentes tipos, ajo, cebolla, clavo, laurel, orégano y comino. Todo esto se marina un rato antes de cocinar la carne en un horno de tierra, algo más moderno, o incluso en una olla al vapor. El resultado es una carne tan tierna que se deshace con facilidad. ¡Al final terminas chupándote los dedos!

Las diversas formas de comer birria en Jalisco

La birria se puede servir de varias maneras, derivado de la creatividad de los mexicanos, sobre todo, de los jaliscienses:

En plato de barro: acompañada de su caldo, limón, cebolla, cilantro y tortillas recién hechas.

acompañada de su caldo, limón, cebolla, cilantro y tortillas recién hechas. En tacos: como gran parte de los platillos mexicanos, se puede comer dentro de una tortilla, con la carne desmenuzada y bañados con el consomé.

como gran parte de los platillos mexicanos, se puede comer dentro de una tortilla, con la carne desmenuzada y bañados con el consomé. En su versión tatemada: esta preparación hace que la carne se tueste ligeramente para un sabor más intenso.

Independientemente de cómo se sirva, la birria se disfruta mejor con una bebida fresca, como agua de jamaica o de limón con chía, por ejemplo.

Si todavía no has probado la birria, no esperes más y aprovecha cuando visites Jalisco. Este platillo típico es más que una comida: para los locales, es una experiencia que conecta con la rica cultura mexicana y que es, sobre todo, muy deliciosa.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Por si te interesa: ESTA es la lengua indígena más bonita de México, según la IA

OF