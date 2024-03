El TEPJF desecha apelación de Esquer ante la baja de su candidatura al Senado

Fue el pasado jueves cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió cancelar la primera fórmula de Movimiento Ciudadano al Senado, encabezada por Alberto Esquer, por considerar que no cumplía con los principios de paridad.

Ante ello Alberto Esquer presentó una impugnación por aseverar que no se estaban cumpliendo sus derechos político-electorales “de ser elegido por la ciudadanía”, pues el organismo no solo decidió no cambiar la fórmula dejando que fuera Mirza Flores fuera quien la encabezara y dejara en segundo lugar a Esquer Gutiérrez, sino que simplemente lo dejó fuera de la contienda.

Sin embargo, este miércoles en sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) las y los magistrados de la Sala Superior desecharon el juicio JDC-395/2024 presentado por Esquer contra el Consejo General del INE.

Las y los Magistrados evaluaron que la parte actora “carece de interés legítimo y jurídico”, por lo cual el jucio quedó desestimado y fue considerado como improcedente.

En sesión ordinaria de Consejo el INE ya había especificado que la cancelación se debió a causa de omisiones del partido político que, pese a conocer las reglas de paridad, no las acató, de acuerdo con las fórmulas, la dirigencia nacional de MC no había dado respuesta al tema, y tampoco había notificado a tiempo a las candidaturas.

Hasta el momento Esquer Gutiérrez no ha compartido algún posicionamiento al respecto del caso.

