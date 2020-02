El OPD de Salud, con más pesquisas ante la Contraloría

Desde que inició 2018, las investigaciones de la Contraloría estatal a funcionarios públicos han aumentado. Tanto, que pasaron de tres y 25 investigaciones en 2016 y 2017, respectivamente, a 143 y 194 en los últimos dos años.

El Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco es la instancia que cuenta con más pesquisas: 81. Y la mayoría de ellas (79) fueron abiertas entre 2018 y 2019, de acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Contraloría.

Las indagatorias que ha iniciado esa dependencia han derivado, por ejemplo, en la retención del ex secretario de Salud, Antonio Cruces Mada, quien fue acusado y vinculado a proceso por desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades, aunque eventualmente obtuvo su libertad.

Hace un mes, 14 funcionarios del OPD, incluida la ex titular, Consuelo Robles, fueron removidos de su cargo. El 27 de enero, la contralora Teresa Brito aseguró que su revisión es independiente a la reingeniería y remoción de funcionarios, e insistió en que esos movimientos no son resultado directo de sus investigaciones, pero admitió que sí están vinculados.

Para saber más sobre las sanciones que se emitieron, así como obtener postura sobre el aumento en las investigaciones, se solicitó entrevista al OPD pero no dio respuesta. La Contraloría tampoco accedió a un diálogo para abundar al respecto.

Ciudadanos triplican quejas ante Contraloría del Estado

En 2016, esa dependencia recibía en promedio una querella al día; en 2019 fueron tres; la Secretaría de Educación es la instancia que más acumula este tipo de señalamientos

Por señalamientos como incumplir con sus responsabilidades y obligaciones, en los últimos cuatro años las quejas ciudadanas interpuestas ante la Contraloría del Estado contra funcionarios de dependencias, secretarías y organismos paraestatales prácticamente se triplicaron, según su Unidad de Transparencia. En 2016 hubo 332, pero al cierre de 2019 sumaron 948.

Dichos procedimientos se realizaron bajo el “incumplimiento de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos”. Y la dependencia que recibió más fue la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ), que en 2016 registró 51 quejas. Para 2018 aumentó a 132 y disminuyó en 2019: 123.

La última inhabilitación de un servidor fue en octubre de 2014. Esto por “omisión en la presentación de la declaración de situación patrimonial final”.

Enseguida se encuentra la Secretaría de Salud, con 243 quejas; y casi la mitad de ellas (118) se presentó en 2019. El tercer lugar es de la Fiscalía Estatal (206).

Pero no es todo. También la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) tiene a esas tres dependencias entre las 12 con más quejas presentadas por ciudadanos durante 2019. Allí, Salud acumuló dos mil 794 quejas; la Fiscalía mil 269, y Educación mil 004.

En contraste, hubo entes con sólo un servidor investigado: la Agencia de Energía del Estado de Jalisco (AEEJ), la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y aunque se trata de un organismo federal, también está la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

Para presentar una queja ante la Contraloría, los ciudadanos deben brindar los datos sobre a quién denunciar o, en su defecto, elementos que conduzcan hacia él (sus características o el lugar donde estaba). Éstas pueden ser anónimas y las autoridades investigadoras deben mantener con carácter de confidencial la identidad de los denunciantes.

Emite castigos 'laxos' contra sus funcionarios

De acuerdo con la Unidad de Transparencia de la Contraloría estatal, entre 2016 y 2019 se abrieron investigaciones contra 40 funcionarios de esa dependencia, pero sólo tres casos concluyeron en sanciones: dos en 2017 y uno en 2019.

Éstas, además, fueron básicas. A un ex director del Área Informática, quien omitió su labor en el proceso de entrega-recepción, lo amonestaron por escrito. La de 2019 fue contra el subprocurador de la Defensoría de Oficio, a quien se le señalaron “deficiencias” en el mismo proceso, y también recibió una amonestación en papel.

No obstante, a una ex directora administrativa y financiera que falló en el mismo proceso la inhabilitaron tres meses. Se solicitó entrevista para hablar del resto de las investigaciones. No se concretó.

Función. La Contraloría ejecuta auditorías a la administración pública y verifica que los servidores públicos trabajen dentro de las normas. ARCHIVO

SANCIONES

Castigos contra burócratas

Son distintos tipos de sanciones las que puede interponer la Contraloría. Existen las no graves: amonestación pública o privada, suspensión de uno a 30 días, destitución o inhabilitación temporal de tres a 12 meses, y las graves, que determina el Tribunal de Justicia Administrativa: suspensión de 30 a 90 días, destitución, sanción económica e inhabilitación por hasta 20 años. Para denunciar de forma directa ante la Contraloría estatal, el domicilio es Avenida Vallarta #1252, esquina Atenas, en la Colonia Americana, de Guadalajara. También puede hacerlo al correo electrónico contraloria@jalisco.gob.mx, quejasydenunciasce@jalisco.gob.mx.

TELÓN DE FONDO

Investigaciones abiertas contra funcionarios de OPD de Salud

La Contraloría estatal identificó algunas anomalías en las auditorías que realizó a las áreas de Adquisiciones y Almacén del Organismo Público Descentralizado (OPD) Servicios de Salud Jalisco, según se dio a conocer el pasado 27 de enero.

Por ello se hicieron 14 investigaciones de las que, señaló la titular, Teresa Brito Serrano, se presentarían los resultados completos “en breve”. Eso no ha ocurrido.

Sin embargo, adelantó que iniciaron tres procedimientos de responsabilidad administrativa y dejó abierta la posibilidad de que presenten denuncias. “Hubo hallazgos, particularmente en el manejo de almacenes y en las regiones sanitarias. Estos hallazgos nos hablan de un severo descontrol en algunas áreas”, dijo.

Además, aunque aseguró que la revisión es independiente de la reingeniería en el OPD y la remoción de la titular, Consuelo Robles, y otros funcionarios, admitió que sí están vinculados. La contralora también apuntó que se requiere mayor liderazgo y coordinación entre los titulares del OPD y de la Secretaría de Salud.

Quejas por año

2016 2017 2018 2019 TOTAL

332 445 670 948 2,395

**

Investigaciones por año

2016 2017 2018 2019 TOTAL

03 25 143 194 365

**

Dependencias con más quejas (2016 a 2019)

Secretaría de Educación 395

Secretaría de Salud 243

Fiscalía estatal 206

Guía

¿Qué es una Contraloría?

Son las entidades gubernamentales destinadas a la vigilancia y control de los gastos de la administración pública.

¿Por qué puede quejarse ante ella?

Las quejas, denuncias y/o sugerencias se pueden interponer en caso de detectar el incumplimiento de las responsabilidades y obligaciones del servidor público. Es decir, si éste comete actos u omisiones dentro de su competencia.

¿Quiénes se pueden quejar?

De acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cualquier persona física o moral, incluso los servidores públicos pueden hacerlo de forma anónima. Las autoridades deberán mantener con carácter de confidencial la identidad de los denunciantes.

¿Dónde hay contralorías?

Existe una Contraloría general estatal y una federal. Sin embargo, cada organismo, Secretaría o dependencia gubernamental cuenta con un órgano de control interno que depende de la Contraloría del Estado. Dependiendo el caso y la institución, las quejas se pueden realizar con la estatal, la municipal o la federal.

