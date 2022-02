Educación en Jalisco: Cierran primaria frente al Panteón de Mezquitán tras remodelación

Ante el anuncio por parte de la Secretaría de Educación Jalisco del cierre de la escuela primaria Gregorio Torres Quintero, ubicada en Federalismo Norte 978 frente al panteón de Mezquitán, padres de familia se encuentran inconformes debido a que recientemente remodelaron algunas de sus instalaciones y muchos de ellos son comerciantes de la zona.

"No se me hace justo que teniendo la escuela aquí cerca, me tenga que trasladar y gastar en pasajes"

Al acudir al área, madres de familia que asistían por sus hijos, así como personal docente de esta escuela, comentaron que el pasado viernes 18 de febrero personal de la Dirección Jurídica y de la Supervisión Escolar acudió al centro escolar para avisarles del cambio por la falta de profesores y la baja en matrícula, siendo que según datos otorgados por la escuela, han llegado a recibir alrededor de 165 alumnos. También mencionaron que se les otorgó una lista de escuelas a donde pueden reubicar a los niños.

“La mayoría vivimos por la zona y se nos facilita, yo vivo como a 200 metros y soy comerciante, entonces ya tengo una jornada laboral de las 8:00 a las 15:00 horas en la que en quince minutos estoy de regreso a mi casa. No se me hace justo que teniendo la escuela aquí cerca, me tenga que trasladar y gastar en pasajes, más el tiempo y por la propia seguridad de mis niños. Yo ya marqué a dos escuelas de las que nos señalaron pero me dicen que ya no hay cupo, ¿entonces qué vamos a hacer?” comenta Ivonne, quien acude por sus dos hijos.

De acuerdo con el Secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, el cierre de este edificio educativo se había anunciado desde el ciclo escolar 2019-2020 debido a que el número de alumnos era bajo.

“Solamente es una escuela la que vamos a reubicar, lo hicimos primero porque esa escuela se construyó hace ya más de cinco décadas. Si bien hay quince aulas, sólo se utilizaban dos ya en los grados de cuarto y de sexto de primaria porque como decía hace un momento, esa escuela ya no tiene autorización desde hace tres años para abrir los grados de primero, segundo y tercero, se han ido cerrando paulatinamente para que los papás puedan hacer su cambio”.

El secretario informó que planean utilizarlo como un centro de formación docente a nivel postgrados, como parte de la estrategia de optimización de los espacios en la Zona Centro de Guadalajara.

“Todos estos días hemos estado haciendo presencia para informarles a los padres de familia, que insisto, ya son pocos los que no tienen todavía la decisión de a qué escuela se van a reubicar los estamos atendiendo y ya una vez que se termine con el traslado de todos los niños ya se cambia el servicio educativo a un centro de formación docente”.

La Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) realizó una remodelación de esta escuela con una inversión de por lo menos 6.5 millones de pesos, que consistió en cambio del piso del patio con recubrimiento especial, colocación de un domo, rehabilitación de la cancha deportiva y la colocación de aparatos para hacer ejercicio.

JM