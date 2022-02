Los restos de Eduardo Salomón Puertos Gaytán son velados en una funeraria en la colonia Ferrocarril en Guadalajara.

“Basta un instante para ser un héroe y dar la vida protegiendo a sus hermanos, adiós mi gran líder, mi gran héroe”

La tía de Lalo llegó con una imagen del joven, localizado sin vida este domingo en una casa de seguridad ubicada en Tlajomulco.

“Basta un instante para ser un héroe y dar la vida protegiendo a sus hermanos, adiós mi gran líder, mi gran héroe”, describía la imagen que traían familiares.

Desde el viernes 4 de febrero Lalo, de 16 años, fue privado de la libertad por tres sujetos encapuchados, “levantado” en su casa en la colonia Los Fresnos 2 en Tlajomulco. El joven alcanzó a poner a salvo a sus otros cuatro hermanos menores.

David Salomón Puertos, papá de Eduardo, se presentó para despedir a su hijo a las 14:45 horas en avenida Washington y Saladero, lo único que destacó fue el heroísmo de su hijo al proteger a sus cuatro hermanos de edades que van desde el año hasta los 12.

“Es un héroe, él (Lalo) hizo que su hermanos se escondieran y él prefirió sacrificarse para que a sus hermanos no les pasara nada, él es el superheroe y gracias a eso tengo mis hijos sanos y salvo”, comentó el padre doliente entre lágrimas.

Puertos destacó el apoyo de la ciudadanía de Jalisco para encontrar a su pequeño, y agradeció el apoyo económico para gastos funerarios, lo cual no era la principal intención.

“Gracias por sus oraciones, yo no quería que fuera monetario, me pedían una cuenta para apoyarnos, la otorgamos, gracias a sus aportaciones, no era la intención, lo principal era encontrar a mi hijo y se logró, gracias a todos, no tengo palabras para agradecer a la Fiscalía, Ministerio Público y al Gobierno de Tlajomulco a Jalisco y se que afuera de México estaban buscándolo”, dijo.

El sábado 5 de febrero comenzó la movilización para dar con Lalo después de que llamó un día antes a su papá para pedirle auxilio, para David la respuesta fue en tiempo a pesar de la presión social que se hizo en el ingreso a la colonia Los Fresnos 2.

“Respuesta inmediata (Fiscalía), en su momento lo ví muy lento, pero a partir del sábado vi que esto tronó y tan detonó que me lo encontraron esa misma noche y me confirmaron al día siguiente y tuve que reconocerlo en horas”, acotó.

Ahora Salomón solamente le quiere dar la santa sepultura a su héroe.“Estaba que me moría de angustia y ya lo tengo para darle su santa sepultura”, dijo.

