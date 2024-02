Eduardo Mancilla es elegido como el nuevo presidente de ACOEO

La Asociación de Constructores de Obras Eléctricas de Occidentes (ACOEO) eligió a Eduardo Mancilla Durán como nuevo presidente del organismo en sustitución de Jorge Santoyo Jiménez.

En un evento realizado en la sede del organismo se dieron cita afiliados e invitados especiales quienes atestiguaron el nombramiento de la nueva planilla para el periodo 2024-2026.

Te puede interesar: AstraZeneca se solidariza con 40 escuelas con escasez de agua en Guadalajara y Zapopan

Durante su discurso Eduardo Mancilla se comprometió a fortalecer a la institución a través del trabajo tanto al interior y exterior del organismo.

Al interior del organismo dijo que es necesario impulsar la profesionalización de los asociados

“Primeramente queremos profesionalizar a la mayor capacidad que se pueda a los agremiados que sean fuerte desde dentro, que tengan esas bases para que puedan crecer”, comentó.

Al exterior dijo que se buscará fomentar el contacto y las alianzas con las asociaciones aliadas como la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos (UNCE), el Colegio de Ingenieros Mecánicos y Electricistas de Jalisco (CIMEJ) y la Asociación de Comerciantes de Material Eléctrico (ACOME), entre otras.

El segundo punto, dijo, es fortalecer las relaciones con la industria privada.

“Nos conocemos entre todos, pero realmente muy poca gente nos conoce. Estamos en pláticas con la Canadian Chamber, con la Canadevi, con la Asociación de Parques Industriales de Jalisco (APIEJ) y queremos ir a todas las asociaciones para darnos a conocer”, precisó.

El tercer punto sería tener un mayor acercamiento con el gobierno.

“Tenemos que marcar la política energética no solamente de la región, no solamente de Jalisco o del estado, no solamente de nuestro estado que ha sido punta de lanza en cuestión de energía y electricidad sino estar con el Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, las direcciones de Obras Públicas y buscar las entidades federativas donde están los grandes proyectos, esos proyectos faraónicas y aprovechar esa coyuntura y decir todo lo que necesites nosotros lo vamos a realizar”, dijo.

Lee también: Arranca capacitación a elementos de seguridad de Jalisco con enfoque en grupos vulnerables

Finalmente dijo que será necesario vincular lazos con las instituciones educativas para que haya más intercambios con la ACOEO.

Durante su discurso de despedida Jorge Santoyo Jiménez agradeció a todos los que participaron en su mesa directiva y al staff de ACOEO su esfuerzo para que se lograran resultados positivos en su administración.

Se presentó un balance de las labores realizadas al frente del organismo, además de dar a conocer los resultados financieros.

NA