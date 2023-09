Jalisco se posicionó en el tercer lugar en solicitudes de patentes durante el 2022 con un total de 183 registros de acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). La Ciudad de México presentó 196 solicitudes de patentes el año pasado, mientras que Nuevo León tramitó 189 solicitudes.

En el 2021 Jalisco se había colocado en el primer lugar con 227 solicitudes por arriba de la Ciudad de México que presentó 196 y Nuevo León 100. Ese año Jalisco aportó el 20.32% de las solicitudes de patentes mexicanas a nivel nacional, mientras que en 2020 el aporte de la entidad fue de 19.17 por ciento.

Seguido de Jalisco, la segunda entidad en solicitudes de patentes fue la Ciudad de México con 196 y en tercer lugar Nuevo León con 100 y en cuarto lugar Guanajuato con 94 solicitudes.

En el 2021 a nivel nacional, México presentó una caída del 1.32% en solicitudes de patentes de mexicanos, mientras que Jalisco creció 4.61%.

En cuanto a invenciones, que incluyen patentes, modelos de utilidad y diseños industriales Jalisco registró en el 2022 un total de 417 ubicándose en segundo lugar.

En el 2021 Jalisco se había mantenido por séptimo año consecutivo en el segundo lugar con 467 solicitudes, luego de la Ciudad de México con 594, mientras que Guanajuato y Nuevo León registraron 330 y 304 respectivamente.

Las áreas por sector de aplicación donde más se solicitan invenciones en general en Jalisco fueron salud, movilidad, mueblero, ambiental, agropecuario, industria de la transformación y alimenticio, en tanto que las áreas técnicas más importante de donde provienen las invenciones en Jalisco son electrónica, biotecnología, mecánica y química.

La creación de componentes electrónicos es una de las áreas que más generan recursos en la Entidad. ESPECIAL

Faltan más patentes de calidad

Para académicos es necesario que en Jalisco se registren más patentes y que estas sean de calidad.

Theodore Schultz Hoeflich, académico del Iteso, explicó que en Jalisco como en México hacen falta que se registren más patentes.

“Uno de los problemas que hay es que las patentes sean de calidad, ser de calidad quiere decir que puedas hacer algo con ellas y no nada más tener una patente que al final de cuentas es un título de la universidad, tienes el título pero si no lo estás trabajando no tiene caso, el chiste es aprovecharlas y hacer investigaciones que sean importantes y que puedan tener mercado”, explicó.

El también ex director de la oficina del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) sostuvo que Jalisco cuenta con capacidad para mejorar en el área de patentes.

“Yo creo que Jalisco tiene mucho mérito porque la Secretaría de Innovación ha realizado un buen trabajo para promover las solicitudes de patentes, ahora lo que faltaría que las patentes que se soliciten sean patentes de calidad que tengan las facilidades de un mercado porque si no te sirve nada más para tenerla en un marco, si no son de calidad no tienen mercado y no beneficia a la economía”, aclaró.

Explicó que muchas empresas invierten muchos recursos en patentes que además les generan importantes utilidades.

Por ejemplo, el año pasado en Estados Unidos, Samsung registró ocho mil 513 patentes, mientras que IBM ocupó el segundo lugar con cuatro mil 743 patentes concedidas.

“Lo interesantes de Samsung e IBM es que estas patentes les generan muchos ingresos y te permite visualizar la importancia de las patentes cuando son atractivas”, comentó Schultz Hoeflich.

En el 2019, en Estados Unidos se concedieron 167 mil 115 patentes, en segundo lugar se ubicó Japón con 53 mil 542 patentes y en tercer lugar Corea del Sur con 21 mil 684, seguido de China con 19 mil 209 y Alemania en quinto lugar con 18 mil 293, mientras que Taiwán se posicionó en el sexto lugar con 11 mil 489.

“Aquí viene lo interesante en séptimo lugar se ubicó IBM con nueve mil 253 y octavo lugar Reino Unido con siete mil 791 y noveno lugar Samsung con seis mil 440 y décimo lugar Israel con cuatro mil 681 patentes otorgadas”, detalló.

Destaca la Entidad como motor de políticas para la propiedad intelectual

Francisco Medina, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecytjal), destacó que es Jalisco es de los pocos estados que cuentan con un programa de apoyos para la propiedad intelectual del país.

Explicó que desde el 2002 se lanzó el Programa Jalisciense de Fomento a la Propiedad Intelectual.

“Durante muchos años fue creciendo poco a poco, pero a partir de esta administración se tomó con fuerza el programa y en este sexenio ha tenido más apoyos que nunca”, explicó.

Recordó que Jalisco a través del Coecytjal forma parte de la Red Nacional de Consejos Estatales de Ciencia y Tecnología donde Jalisco es por mucho el número uno en términos de solicitudes de patentes y de instrumentos de políticas.

“Tenemos el instrumento de políticas más longevo, que ha ido evolucionando a lo que ahora llamamos de la ciencia al mercado que abarca el programa Propin, además del fortalecimiento de la propiedad industrial en las instituciones de educación superior y universidades y el programa de propiedad intelectual en las empresas.

“Como parte de todo este esfuerzo de propiedad intelectual lo que hicimos fue lanzar el programa de transferencia de tecnología que le llamamos de la ciencia al mercado y que ya va ahorita en su cuarta edición, entonces hemos pasado de la propiedad intelectual a la transferencia de tecnología y conocimiento”, precisó.

Francisco Medina destacó que a nivel nacional el primer lugar normalmente lo tiene la Ciudad de México debido a que se trata de un país centralista y todos los grandes despachos de propiedad intelectual están en la Ciudad de México y casi todas las solicitudes de patentes de mexicanos se concentraron en esa ciudad.

“Yo creo que no somos más de cinco estados que tenemos alguna forma de política de fomento a la propiedad industrial y cuando quedamos en primer lugar fue por una baja que se dio en la Ciudad de México por el COVID, pero tradicionalmente estamos en segundo lugar, pero además lo que cabe señalar es que si bien la Ciudad de México está en primer lugar es por ese centralismo, pero no porque tenga una política clara y decidida a la patentabilidad”, aseguró.

Añadió que durante las últimas administraciones, independientemente del partido, se ha venido manejando esta política.

La industria del tequila es una de las principales áreas del Estado que más promueve la investigación. EL INFORMADOR

Impulsan más proyectos locales

En lo que va de esta administración de 2019 al 2022 se han apoyado mil 94 proyectos jaliscienses para protección de la tecnología. En lo que va de este año se han aprobado 157.

Del total de los proyectos presentados para protección de tecnología 710 corresponden a solicitudes de patentes lo que representan un récord.

“Para que se den una idea de la importancia que tiene esta política para el Gobierno del Estado este año se están destinando 30.3 millones de pesos para todas las convocatorias de propiedad intelectual y transferencia de tecnología que lanzamos conjuntamente la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología y el Coecytjal, entonces eso nadie más lo tiene ni remotamente ni siquiera la Ciudad de México”, subrayó, Francisco Medina, director del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología (Coecytjal).

Los apoyos otorgados son para la consultoría y el registro de la patente y en cada proyecto el personal de la Secretaría de Innovación se encarga del acompañamiento al interesado.

“Es un proceso largo, es casi un año de acompañamiento para determinar que efectivamente es una solicitud de patente con probabilidad de éxito”, subrayó.

Además, el apoyo de los instrumentos de política va a la formulación es decir escribir la solicitud de patente, de modelo industrial, de diseño industrial o software lo que implica el pago de los despachos que son especialistas en la materia.

“Lo que se subsidia es desde la revisión del estado del arte que hace el despacho, la redacción de la solicitud ya sea de patente, modelo industrial, diseño industrial o software es un poco llevarlo de la mano al inventor, empresa o institución”, explicó.

Los recursos otorgados para el beneficiario además de cubrir el pago del despacho cubre el costo del trámite ante el Instituto Mexicano del Propiedad Industrial (IMPI).

Los rubros que más solicitan apoyo para el registro de sus patentes son el mecánica, electrónica, biotecnología, química, eléctrica, software y diseño.

“Yo creo que si algo hemos ido cambiando en lo general ha sido la cultura. Por ejemplo, en las universidades como en la Universidad de Guadalajara ya tienen un área exclusiva para propiedad intelectual y se están preocupando por proteger su propiedad intelectual, incluso ante de publicar un paper y eso es un cambio dramático en la visión que se tenía en las universidades y es resultado de esta política pública que es muy efectiva”, aseguró.

Además en las empresas también se ha acordado que todo lo que se genere en Jalisco se patente en Jalisco entonces eso también es un voto de confianza gigantesco para el Gobierno del Estado el hecho de que primero patenten aquí y luego vayan a patentar en otros países donde tienen interés comercial”, concluyó.

Distintas universidades fomentan la investigación. EL INFORMADOR

