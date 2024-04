En el planetario Lunaria, de Guadalajara, cientos de familias se dieron cita para disfrutar del primer eclipse solar total en la ciudad tras 33 años.

Eduardo Noriega acudió con su nieto y su hija a ver el eclipse: para él representó algo significativo porque vivió el último en Guadalajara, en 1991 y contó que había mucho desconocimiento en aquel entonces sobre estos fenómenos naturales y destacó que son pocas personas que han vivido dos eclipses.

“Muy bonito, le comentaba que es algo raro porque creo que no llegó al tercer eclipse que es hasta muchos años. Ver dos eclipses creo que somos pocas las personas que estamos en esta situación, porque antes había menos cuidados y más desconocimiento porque mi esposa estaba embarazada y no la dejaban salir y que hilos y no sé qué”.

Su nieto, Damián, compartió su experiencia y dijo que tuvo precaución en todo momento: “Chido. Se vio casi como una luna bien flaquita. Me ponía filtros y lentes de protección”.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

Dolores, señora mayor de edad, acudió acompañada de su familia al planetario y recordó cómo vivió el eclipse del año 1991 cuando se encontraba trabajando; en esta ocasión, lo vivió con su familia.

“Lo vi muy bonito, en compañía de mi familia. El del 91 fue el más bonito que viví porque estaba trabajando en el Hospital del ISSSTE y me tocaba el piso 7, me subía a la azotea y volvía a ver a mis pacientes hasta que oscureció. La diferencia fue que aquel me tocó verlo con radiografía y ahora me tocó verlo con gente con más ánimo”.

Denisse Sánchez, dijo que es un evento único y que, a diferencia del ocurrido en 1991 que vivió mientras estaba en la primaria, ahora cuenta con mayor información sobre qué son los eclipses.

EL INFORMADOR / H. FIGUEROA

“Se vive de manera personal, pero es un evento único y que sé que, creo, no veré el siguiente, por eso es muy impresionante estar aquí. Estoy más informada acerca de qué es un eclipse, porque en ese entonces no había muchos medios de información”.

El planetario recibió a múltiples familias, grupos de amigos y parejas que acudieron a observar el eclipse.

MV