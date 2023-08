¿Dónde se puede comprar ropa de paca en Guadalajara?

Una alternativa contra los altos costos de la ropa o las Fast Fashion es recurrir a las pacas dentro de los tianguis locales, particularmente en la capital del estado se reúnen varios de los más grandes y representativos en Jalisco, por lo que tienes muchas opciones para escoger y muy probablemente, aunque la mayoría sean de segundo uso, descubras algún tesoro único que vale la pena rescatar.

Ir de compras es una de las mejores opciones para pasar el día en la Perla Tapatía y aunque Guadalajara cuenta con una enorme variedad de tiendas departamentales y tiendas modernas en el nicho de la ropa, aventurarse por los tianguis típicos de diferentes barrios representan una alternativa viable para la economía y el medio ambiente, en este artículo te compartimos los principales sitios a los cuales acudir.

Parque Rojo

También conocido como el Parque Revolución, es un punto donde muchos comerciantes acuden a vender diversidad de artículos, alimentos, libros u otras curiosidades, es considerado uno de los tianguis culturales más importantes de la ciudad y por supuesto no puede faltar la ropa, desde productos de importación, ropa americana o creaciones propias, puedes hallar de todo durante los domingos desde temprano hasta las 17:00 horas.

El Baratillo y San Juan Bosco

Por si no lo sabías en Guadalajara esta el tianguis más grande de Latinoamérica, conocido como el Baratillo del que se presume data desde los tiempos de la colonia y actualmente se extiende por más de 50 cuadras y cuenta con 10 mil puestos o más, seguramente por algún lado podrás encontrar todo lo que necesitas para renovar tu guardarropa, sin embargo en caso de que no estés conforme puedes desviarte un poco y aterrizar en el Tianguis de San Juan Bosco, no queda muy lejos, por lo normal se extiende por las calles industria y Federación, como punto de referencia puedes usar la parroquia que ostenta el mismo nombre.

Tianguis de Mezquitán

Otro punto importante donde la ropa de paca es fácil de obtener es el tianguis de Mezquitán, cada martes desde las 07:00 horas puedes encontrar a muy pocos metros de la estación del Tren Ligero de la línea 1 que también tiene el mismo nombre el tradicional tianguis. Como está acostumbrado hay venta de varias cosas pero la principal mercancía que se mueve es la ropa, accesorios, objetos y prendas de moda y lo mejor de todo es que lo puedes hallar desde los 40 pesos. Eso sí, deberás sumergirte muy bien para encontrar los mejores productos ya que son muy demandados.

MF