Divide opiniones reforma judicial en Congreso local

La fracción parlamentaria de Morena en el Congreso de Jalisco respaldará la reforma judicial una vez sea discutido el dictamen enviado por el Congreso de la Unión.

El coordinador morenista en el Legislativo estatal, José María “Chema” Martínez, respaldó la iniciativa avalada por el Senado de la República la madrugada de este miércoles y que ya ha sido aprobada en nueve congresos locales.

“Hoy Jalisco no puede estar al margen de la democratización del Poder Judicial; hoy Jalisco debe responder al pueblo; pueblo hoy ha demandado el Plan C. Hoy no podemos estar al margen de esa realidad, de una realidad que duele a los más pobres, a los que no tienen acceso a la justicia, a los que tienen que esperar turnos en las filas sobre aquellos que son ricos e influyentes y que todo lo manejan desde el poder”.

“Por eso la importancia de esta reforma. En Morena estamos listos para dar nuestro voto a favor de la reforma al Poder Judicial, pero también listos para el debate”, dijo el diputado morenista.

La bancada del PRI también se posicionó por el debate de la reforma, pero lo hizo en contra, respaldando la decisión de la bancada priista en el Senado de la República.

“Con una gran convicción y con gran orgullo anunciamos las y los diputados del PRI nuestro voto rotundamente en contra de dicha reforma que atenta y vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial” , dijo el coordinador tricolor en el Congreso local, Hugo Contreras.

El dictamen se prevé sea discutido en las próximas horas, aunque el Congreso local no ha informado fecha ni hora.

NA