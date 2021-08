Diputados avalan solicitar auditoría al Museo de Ciencias Ambientales de la UdeG

Con 24 votos a favor de diputados de Movimiento Ciudadano, del PAN y uno de Morena; el pleno del Congreso de Jalisco aprobó solicitar a la Auditoría Superior del Estado (ASEJ) realizar una revisión de desempeño y de gestión financiera a las obras del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

El acuerdo impulsado por la fracción emecista, sostiene que buscan la revisión y que en su caso se investigue los posibles actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el manejo y aplicación de los recursos. También se avaló dar vista a la Fiscalía Anticorrupción

En la discusión del tema, el diputado Enrique Velázquez González, argumentó que no se puede hacer una auditoría de dinero que no se ha entregado; afirmó que la fiscalización a quien usa recursos públicos siempre debe ser bienvenida, pero aseveró que no como auditorías a modo o por consigna para amagar a quienes piensan diferente.

Por su parte, el emecista Daniel Robles de León, que fue quien presentó el acuerdo, sostuvo que la petición no es un ataque a la UdeG. Cuestionó la falta de transparencia en el uso de los recursos y que directivos universitarios hayan señalado que ya se gastaron fondos que afirmaron no han recibido.

En su intervención, la legisladora Mara Robles Villaseñor consideró que la petición de auditoría es tendenciosa y ordena a la ASEJ actuar contradiciendo los procesos que marca la Ley estatal de Fiscalización; dijo que la petición está mal fundamentada y lleva dolo.

El acuerdo avalado incluye la conformación de un comité ciudadano de evaluación y seguimiento a los recursos destinados a la construcción del Museo.

Requieren informe sobre muertes de policías

Por unanimidad, el pleno del Congreso de Jalisco aprobó solicitar a la Secretaría General del Gobierno del Estado y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, que informen cuántos policías o integrantes de cuerpos de seguridad pública fueron asesinados en Jalisco, en lo que va de la presente administración estatal.

Por iniciativa de la diputada Mariana Fernández Ramírez, se sumó otro acuerdo para pedir a los Ayuntamientos de Guadalajara y El Salto, que informen si tienen algún fondo o fideicomiso que tenga por objeto dar recursos económicos a los deudos de los policías caídos en cumplimiento de su deber. Se hace referencia a los casos de Victoria Isabel Sánchez Torres, elemento de la policía tapatía asesinada en abril pasado, y el de Maricruz Pérez Partida comandante de la policía de El Salto que perdió la vida tras el ataque de un grupo armado; se pide conocer si sus familiares ya fueron apoyados o en caso contrario que se realicen las acciones necesarias para atenderlos.

Ajustan comisiones legislativas

En la reunión del pleno, los diputados avalaron cambios en la integración de comisiones legislativas y se dio cuenta de las solicitudes de licencia por tiempo indefinido de los diputados Gustavo Macías del PAN; Bruno Blancas de Morena y Mirza Flores de Movimiento Ciudadano; quienes se retiraron del cargo para asumir como legisladores federales.

Además, se tomó protesta a integrantes del consejo consultivo del Canal del Congreso y a una integrante del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ). También se aprobó la convocatoria para designar a dos consejeros suplentes de la CEDHJ, espacios que quedaron vacantes en el pasado proceso.

En otros temas, los diputados retiraron de la votación un paquete de siete cuentas públicas correspondientes al 2017; quedaron pendientes los dictámenes de informes finales de Puerto Vallarta, El Salto y del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; entre otras.

JM