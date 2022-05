Día mundial contra el tabaco: Edgar fuma hasta 40 cigarros diarios; consumo aumentó tras la pandemia

A los 16 años, Edgar comenzó a fumar tabaco. El consumo fue aumentando y hoy fuma hasta 40 cigarros diarios, lo que equivale a gastar entre 80 y 150 pesos diarios.

"Como mínimo es una cajetilla de cigarros a diario, de ahí para arriba una y media, dos cajetillas"

Él es músico y ello, afirmó, ha influido en el aumento de su consumo. Destacó que hay varios factores por los que a veces fuma más: nervios, ansiedad, estrés de la clase de personas para las que tocas o para distraerse del sueño.

“Empecé a fumar, pues, como la típica historia de muchos chavos que están en esa edad que sólo porque sus amigos fuman empiezan también ellos a hacerlo. Como mínimo es una cajetilla de cigarros a diario, de ahí para arriba una y media, dos cajetillas. Regularmente es el trabajo que tenga en la música, entre más eventos u horas tenga, más fumo”, compartió el músico.

Dijo que, aunque ha dejado de fumar por temporadas, “de repente se me antoja fumar y lo vuelvo a hacer. Dejo de hacerlo un mes, dos meses, lo máximo que he durado sin fumar ha sido un año. Aunque hasta ahorita creo que no he tenido problemas de salud, sé que puedo tenerlos”.

“Es como las drogas”

Para María de Lourdes, el tabaco es como las drogas. Ella empezó a fumar hace 30 años: a los 15, como ella dijo “por andar con los amigos” y, aunque ha bajado su consumo a 10 al día, no ha podido dejarlo.

“He tratado de dejarlo, pero cuesta mucho, no te suelta, es muy adictivo, más que la droga. Esto daña más que la mariguana y es legal"

“Antes consumía como una caja o más, hace unos meses. Sí lo quiero dejar, pero no puedo, me agarra la ansiedad. Diario me gasto 30 pesos, compro de los baratos, pero ya me está perjudicando: me dio tiroides y me salieron tumores y con el cigarro han crecido más. Pero no lo puedo dejar, me sabe rico, me encanta”, dijo.

Sin embargo, también pidió a quienes no fuman que no lo hagan: “es un vicio muy feo y difícil de dejar, es como la droga”.

Manuel coincidió. Fuma desde los 12 años y hoy consume una cajetilla diaria: 20 cigarros.

“He tratado de dejarlo, pero cuesta mucho, no te suelta, es muy adictivo, más que la droga. Esto daña más que la mariguana y es legal. Aunque las cajetillas tienen advertencias, ninguna cigarrera va a ayudar, ellos sólo quieren el dinero. Mis pulmones yo creo que van a estar bien negros”, expresó.

JM