La señora Tania vino a la Feria del Cartón y el Juguete a comprar calaveritas para adornar su altar de muertos. Al igual que ella, cientos de personas acuden a esta feria instalada en el Parque Morelos en Guadalajara.

Los comerciantes esperan este año un incremento en sus ventas.

“La gente está respondiendo, la gente tenía ganas de salir a la calle a comprar para sus altares, está muy bien la venta”, dijo la señora Ángeles Reyes Orendain, que tiene 23 años trabajando cada año en la feria.

Además de calaveritas en esta feria se puede comprar papel picado, catrinas, ofrendas, inciensos, cráneos de papel maché, comida en figuras, entre otros productos.

“Hoy esperamos que este año sea mejor, los años pasados estuvo bien pero no había Fiestas de Octubre. También ya regresaron las escuelas y son nuestro mayor mercado porque les piden material para realizar los altares”, dijo Paloma Reyes, otra comerciante.

“Apenas hoy nos estamos instalando, se ve que estará mejor que otros años”, añadió Elvia otra comerciante.

Este año la feria se instalará del sábado 15 de octubre al lunes 7 de noviembre, en un horario de 10:00 a 22:00 horas

La tradicional feria se ha realizado en el Parque Morelos, del Centro Histórico de la ciudad, aproximadamente durante 70 años con motivo del Día de Muertos.

El Ayuntamiento de Guadalajara informó que para esta feria se otorgarán alrededor de 300 permisos, al igual que el año pasado, para que las y los comerciantes puedan ofrecer sus productos a las y los visitantes, en un horario de 10:00 a 22:00 horas.

“Lo principal es todo lo que hay alrededor del Día de Muertos: los altares, calaveras de azúcar, comida mexicana, juguetes muy mexicanos; que es lo que hace como muy particular, muy padre el evento, por todo lo tradicional”, explicó Rolando Cruz Navarro, Director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos de Guadalajara.

Cruz Navarro abundó que en esta ocasión no se cuentan con restricciones en materia sanitaria.

“En este caso, por la baja en los casos de COVID-19, no hay restricciones. No se va aumentar el número de comercios para no saturar, pero ya no hay una restricción (por salud); entonces, los invitamos a que vengan, a que acudan a apoyar al comercio local y a mantener esa tradición tan padre y tan nuestra”, expresó.

Las y los visitantes a la Feria del Cartón y el Juguete podrán encontrar un sinnúmero de artículos, principalmente alusivos al Día de Muertos, así como muñecos de cartón, juguetes mexicanos —carritos de madera, trompos, baleros, entre otros—, papel picado, calaveras de azúcar, figuras de migajón, pan de muerto, dulces regionales y artesanales.

Además, podrán disfrutar de una gran variedad de alimentos y postres, así como de las famosas nieves raspadas del Parque Morelos, encontrando variedad culinaria para todos los gustos y paladares. También se contará con un área de juegos mecánicos para toda la familia.

Para cuidar la seguridad y tranquilidad de las y los comerciantes y visitantes, elementos de la Comisaría de la Policía de Guadalajara mantendrán vigilancia constante en este punto de la ciudad.

