Destacan ausencia de conflictos laborales en Jalisco

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Marco Valerio Pérez, resaltó la ausencia de conflictos laborales en Jalisco tras la implementación de la reforma en materia laboral a nivel nacional, entre ellos, la reducción de las huelgas.

EL INFORMADOR publicó el pasado lunes que, según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), en el Estado no hubo reporte de alguna huelga durante 2023 y poco menos de 500 emplazamientos de paros, cifra inferior en casi 50% a los números registrados durante el año previo.

Al respecto, el funcionario estatal celebró que ya no haya conflictos laborales relacionados a las huelgas; además, afirmó que la promoción del diálogo, para solucionar los conflictos laborales, da la oportunidad de que haya inversión y estabilidad laboral en el Estado.

“Somos un Estado que no tenemos conflictos laborales desde el punto de vista de huelgas. Fueron 481 - emplazamientos-, pero ya no recibimos huelgas desde el año pasado, no obstante, seguimos siendo promotores del diálogo, eso nos da la oportunidad y la sensación de poder invertir en Jalisco. En Jalisco hay estabilidad laboral”.

Marco Valerio Pérez comentó que luego de la implementación de la reforma laboral, se han incrementado el número de conciliaciones derivadas de conflictos laborales en todo el Estado y que, incluso, superan las 45 mil.

“Estamos muy orgullosos de ser el mejor Estado en la implementación de la reforma laboral en todos los aspectos, una de ellas es la conciliación: la ley antes no establecía sanciones cuando se acudían a las conciliaciones, hoy permite provocar y promover la conciliación entre las partes. Tenemos por encima de 45 mil conflictos solucionados por el tema del nuevo sistema y seguimos avanzando”, agregó.

El titular de la secretaría del Trabajo afirmó que la conciliación de conflictos y la ausencia de huelgas en el Estado han fortalecido a los programas implementados por la dependencia como los Distintivos de Lactancia Materna, los que benefician a las trabajadoras del hogar y los que buscan evitar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres en Jalisco, entre otros.

Por su parte, académicos y abogados especialistas en temas laborales explicaron que la aplicación de la nueva reforma laboral generó un cambio en la ley para fomentar la negociación colectiva entre trabajadores y patrones.

Marco Valerio Pérez comentó que la misma reforma laboral provocó que, a diferencia de la anterior reforma, donde si ambas partes no acudían a juzgados laborales, no había acuerdo, en la actualidad se promueve la mediación entre las partes involucradas.

El secretario estatal también recordó que representantes del Departamento del Trabajo de Estados Unidos reconocieron la labor del Gobierno de Jalisco en una reunión realizada para verificar avances de la implementación de políticas públicas y protocolos para el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y del capítulo 23 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.